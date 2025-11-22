Gemini: Google feiert große Erfolge in der KI-Ära – 650 Millionen Nutzer und 300 Millionen Abos (Statistik)

Google ist mit dem neuen Gemini 3 in dieser Woche in die nächste KI-Ära gestartet und hat anlässlich dessen nicht nur die ersten Neuerungen angekündigt, sondern auch interessante Einblicke gegeben: In den gut zwei Jahren seit dem Start des KI-Modells konnte dieses große Erfolge erzielen und findet laut Google enormen Anklang in der gesamten Nutzerschaft.



Ein Blick in unser wöchentliches Gemini Update zeigt, dass die Entwicklung rund um das KI-Modell rasant vorangeht und sich keine Pause gönnt. Jetzt ist man mit dem brandneuen Gemini 3 in die dritte Generation gestartet, die laut der Ankündigung eine ganz neue KI-Ära einläuten soll. Der richtige Zeitpunkt, die vergangenen Erfolge einmal Revue passieren zu lassen – das dachte sich auch Google-CEO Sundar Pichai und hat interessante Einblicke gegeben.

Laut dem Blogpost hat Gemini mittlerweile 650 Millionen monatliche Nutzer, die die KI innerhalb der eigenständigen App verwenden. Rechnet man die in der Websuche integrierten Inhalte mit herein, erreichen die KI-Übersichten 2 Milliarden Nutzer pro Monat. Auch im Cloud-Bereich ist man mit Gemini erfolgreich unterwegs, denn 70 Prozent der Workspace-Nutzer verwenden die Gemini-KI. Wobei bei dieser Aussage nicht klar ist, ob sich das auf Einzelnutzer oder ganze Unternehmenskonten bezieht.

Selbst bei Entwicklern kommt Gemini wohl sehr gut an, auch wenn sie langfristig vielleicht am meisten vor dem KI-Modell zu befürchten haben: 13 Millionen Entwickler arbeiten mit der Gemini-KI und haben bereits Codezeilen generieren lassen. Das waren dann schon alle Einblicke, die Pichai im Rahmen der Gemini-Ankündigung gegeben hat – aber wir haben noch etwas mehr. Erst vor wenigen Wochen hat man 300 Millionen Google One- und YouTube Premium-Abonnenten verkünden können – dessen Wachstum hauptsächlich auf Gemini zurückzuführen ist.

Für noch mehr Zahlen rund um Gemini, schaut doch in den neuen Gemini 3 Benchmark im Vergleich zu Gemini 2.5, GPT und Claude. Es ist zu erwarten, dass die Jagd nach Superlativen bei Gemini noch lange nicht vorüber ist.

» Gemini 3: Google startet die nächste KI-Ära – neues KI-Modell im Benchmark-Vergleich zu 2.5 Pro, GPT, Claude

[Google-Blog]

