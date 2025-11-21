Gemini Update: Neue KI-Ära mit Gemini 3, Nano Banana Pro, neues AI-Abo, Rollout für Auto, Maps, Fotos und Co

Was war das schon wieder für eine starke Gemini-Woche, bei der Google erneut innerhalb von sieben Tagen enorm nachlegen konnte: Gemini 3 ist gestartet, Nano Banana startet in der Pro-Version, Gemini kommt zu Google Maps, zu Android Auto, in die Flugsuche, zu Shopping und noch sehr viel mehr. Wie immer haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Google hat auch in dieser Woche das Tempo rund um Gemini extrem hochgehalten und viele Neuerungen rund um das KI-Modell gebracht, über die wir natürlich zeitnah berichtet haben: Das reicht vom Eintritt in die neue KI-Ära zu Gemini beim Onlineshoppen und verreisen über den Start im mobilen Bereich bis zur neuen Vids-App für alle Nutzer und Nano Banana in der Pro-Version. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neue Gemini-Funktionen in Google Maps

Gemini startet in der Google Maps Navigation, wo es sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, als der bisher genutzte Google Assistant. Wir zeigen euch alle neuen Funktionen, die in diesen Tagen für alle Nutzer innerhalb der Routenplanung und Navigation ausgerollt werden. Das sind schon enorm große Schritte.

» Das sind die neuen Gemini-Funktionen in der Google Maps Navigation

Google Shopping mit Gemini-KI

Die Gemini-KI zieht noch stärker als bisher bei Google Shopping ein und gibt den Nutzern nun auch visuelle Hilfe für den Kleiderkauf. Es gibt Passformen, virtuelle Modenschauen mit dem eigenen Körper und dem ausgesuchten Kleidungsstück, eine per Google Fotos aufgebaute Kleidungsdatenbank und vieles mehr. Das wird ein richtig großer Anlauf in diesem Bereich.

» Google Shopping lässt Kleidung mit KI anprobieren









Google Fotos erhält Nano Banana

Die KI-Bildbearbeitung Nano Banana ist nun fest in die Google Fotos-Bildbearbeitung integriert. Damit können Nutzer ganz ohne Vorkenntnisse und rein per Prompt Fotos bearbeiten. Wir zeigen euch die Möglichkeiten.

» Das sind die neuen Nano Banana-Funktionen in Google Fotos

Google One startet neues KI-Abo

Google One hat ein neues KI-Abo gestartet, das für schlankes Geld große Leistungen bietet. Wir zeigen euch die drei aktuellen Google AI-Abos im Überblick und direkten Vergleich.

» Das bieten die drei KI-Abos von Google One

NotebookLM unterstützt Office-Dateien

NotebookLM kann jetzt auch mit Dateien aus dem Hause Microsoft Office umgehen. Den Anfang machen Word-Dokumente.

» NotebookLM erhält Unterstützung für Microsoft Office-Dateien

Gemini-KI erkennt alte Handschriften

Die Gemini-KI kann jetzt auch alte Handschriften so gut erkennen, wie das bisher nur für Menschen zur Entzifferung möglich gewesen ist. Es gibt interessante Vergleiche und Quoten.

» Gemini-KI kann jetzt alte Handschriften zuverlässig erkennen

Google One-Abonnenten können KI-Punkte kaufen

Google AI-Abonnenten können jetzt KI-Guthaben kaufen, das für aufwendige Berechnungen bei Whisk oder Flow eingesetzt werden kann. Ein interessantes neues Konzept als Ergänzung zum Abo.

» Gemini-Nutzer können jetzt KI-Guthaben bei Google One kaufen









Google Flüge integriert Gemini-KI

Google Flüge startet das neue Produkt der Flugangebote, das auf Basis von Gemini passende und günstige Flüge findet oder gar alternative Ziele zum Prompt vorschlägt.

» Google Flüge findet jetzt günstige Flüge mit Gemini-KI

Gemini 3 startet die nächste KI-Ära

Google startet mit Gemini 3 in die nächste KI-Ära. Das neue KI-Modell, das die Grundlage für viele weitere Produkte legt, ist jetzt offiziell gestartet worden und kann sich sowohl in Benchmarks als auch in der ersten Umsetzung in der Google Websuche sehen lassen.

» Google startet mit Gemini 3 in die nächste KI-Ära

» Gemini 3 im umfangreichen Benchmark-Vergleich

» Gemini 3 startet im KI-Modus der Google-Suche

Google Vids startet jetzt vollumfänglich für alle Nutzer

Der KI-Präsentationsgenerator Google Vids startet jetzt für alle Nutzer und benötigt auch für die Erstellung von Präsentationen kein KI-Abo mehr.

» Google Vids kann jetzt von allen Nutzern verwendet werden

Gemini in der Formel 1

Gemini wird zum neuen Hauptsponsor des McLaren Formel 1-Teams. Damit ergänzt es das bisherige Sponsoring von Android, Chrome und Google Cloud. Außerdem schaltet Google eine überdimensionale und sehenswerte Gemini-Werbung auf dem Las Vegas-Sphere.

» Gemini unterstützt jetzt McLaren F1 und zeigt gigantische Las Vegas-Werbung









Gemini Nano Banana Pro startet

Gemini startet das neue Nano Banana Pro, eine erweiterte Version der gehypten KI-Bildbearbeitung. Mit der Pro-Version kommen neue Möglichkeiten, eine höhere Qualität, ein größeres Textverständnis und viele zusätzliche Bildratios und bei Bedarf auch 4K-Auflösung.

» Google startet neue KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana Pro

Gemini startet in Android Auto

Darauf haben viele Autofahrer gewartet und endlich ist es soweit: Google bringt Gemini zu Android Auto, wo es den bisher genutzten Google Assistant vollständig ersetzt. Gemini hat ein größeres Sprachverständnis, kann Ziele auf dem Weg finden, sich Informationen merken, mehr Apps steuern und sehr viel mehr.

» Gemini startet in Android Auto und ersetzt Google Assistant

