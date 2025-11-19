Google Vids: Kostenlos Videopräsentationen erstellen – Google öffnet die KI-App jetzt für alle Nutzer (Videos)

Google hat gestern Abend nicht nur das neue KI-Modell Gemini 3 veröffentlicht, sondern auch eine noch recht junge App aus dem eigenen KI-Portfolio in vollem Funktionsumfang für alle Nutzer freigegeben: Ab sofort steht Google Vids für alle Nutzer ganz ohne Abo zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Präsentationssoftware und einem KI-Videogenerator.



Google arbeitet weiter daran, die KI-Funktionen möglichst allen Nutzern zugänglich zu machen oder die Hürden soweit zu senken, dass der Einstieg einfach möglich ist. Erst gestern hatten wir über den Start von Gemini 3 sowie die neuen Google One KI-Guthaben berichtet und jetzt gibt man eine neue App aus dem Videobereich für alle Nutzer frei: Diese benötigt sicherlich nicht wenig Rechenpower – kann aber dennoch als Einstieg in die mediale Gemini-Welt gesehen werden.

Mit Google Vids lassen sich sehr schnell aus einer Reihe von hochgeladenen Dokumenten und Medien KI-basierte Videopräsentationen erstellen. Nach dem Upload erstellt Vids ein Grundkonzept, ein Storyboard, ein Grundgerüst für die gesamte Präsentation und füllt diese auch gleich mit allen verfügbaren Daten und Medien. Als Nutzer kann man daher praktisch per Prompt und mit wenigen Dokumenten eine fertige Präsentation erhalten. Natürlich kann anschließend an Stellschrauben gedreht und die Präsentation wie in den gewohnten Apps für diese Zwecke bearbeitet werden.

Google Vids erstellt das Grundgerüst, auf dem anschließend aufgebaut werden kann – aber nicht muss. In den unten eingebundenen Beispielvideos könnt ihr sehen, was mit der jetzt für alle Nutzer zugänglichen App alles möglich ist. Die Inhalte beschränken sich nicht nur auf reine Bildabfolgen, sondern es lassen sich auch aufwendige Präsentationen erstellen. Die App ist im Juli 2024 für zahlende Workspace-Nutzer gestartet, wurde ein Jahr später für alle Nutzer freigegeben und steht jetzt ganz ohne Abo in vollem Umfang bereit.









» Gemini 3: Google startet in eine neue KI-Ära – das bisher intelligenteste KI-Modell geht an den Start (Video)

» Google One & Gemini: Viele Abonnenten können jetzt KI-Guthaben kaufen – mehr Power für Flow und Whisk

Letzte Aktualisierung am 2025-11-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.