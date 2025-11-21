Android Update: Akku-Revolution, Android 17 kommt, die besten Apps und Spiele und gefährliches Sideloading

Auch das zweite Drittel des Novembers hat uns wieder eine interessante Android-Woche beschert, die Ausblicke auf die Zukunft mit Android 17 sowie auf kommende Akku-Revolutionen brachten. Google hat außerdem die besten Apps und Spiele gekürt, startet mit Android XR, bringt ein großes Android Auto-Upgrade und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.


Die zu Ende gehende Android-Woche hat uns einige Neuerungen rund um die Plattform auf allen Geräten gebracht: Amazon bleibt mit Fire TV bei Android TV, wir blicken auf die Android 17-Schwerpunkte, berichten über Googles Akku-Pläne, zeigen euch die besten Apps und Spiele und einiges mehr. Spannend ist aber auch Googles Begründung für unsicheres Sideloading. Die dritte November-Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android 17 in den Startlöchern
Google wird schon sehr bald die erste Entwicklervorschau von Android 17 veröffentlichen, die hauptsächlich von Pixel-Nutzern ausprobiert werden kann. Wir zeigen euch, welche Neuerungen zu erwarten sind bzw. welche Schwerpunkte sich schon jetzt aus der aktuellen Entwicklung ergeben.

» Android 17 startet wohl sehr bald – das sind die Schwerpunkte

Google plant Akku-Revolution
Smartphone-Akkus bleiben der Flaschenhals der Gerätekategorie, aber das muss gar nicht sein. Google hat eine neue Initiative, mit der die Smartphone-Batterie bis zu vier Stunden länger durchhalten soll. Hier erfahrt ihr alle Details.

» Akkus von Android-Smartphones sollen bald deutlich länger halten




Android-Empfangsbalken werden manipuliert
Android-Netzbetreiber erhalten von Google die Möglichkeit, die Darstellung der Empfangsbalken zu manipulieren. Sie können mit einem einfachen Kniff einen ganzen Balken drauflegen – aber warum?

» Netzbetreiber manipulieren die Android-Empfangsbalken

Darum ist Sideloading unsicher
Google hat eine Reihe von interessanten Gründen veröffentlicht, warum das Sideloading unter Android unsicher ist. Dabei geht es natürlich um die Verteidigung des Google Play Store, aber dennoch sind die Gründe interessant.

» Google erklärt, warum Sideloading unter Android unsicher sein kann

Google Play rüstet sich für Android XR
Der Play Store erhält neue Bereiche für Android XR. Schon jetzt können Nutzer spezielle Spiele und Apps finden, die für die smarten Brillen konzipiert sind.

» Neuer Bereich im Google Play Store für Android XR

Amazon Fire TV bleibt bei Android TV
Eigentlich hat sich Amazon schon von Android TV verabschiedet, doch jetzt gibt es auch offiziell die Rolle-Rückwärts. Man will auf absehbare Zeit nicht nur auf das eigene VegaOS setzen.

» Der Amazon Fire TV Stick bleibt bei Android TV

Google Play Best of Apps und Spiele
Die Redaktion des Google Play Store hat die besten Apps und Spiele des Jahres 2025 gekürt. Wir zeigen euch die Preisträger in den einzelnen Kategorien.

» Das sind die besten Android-Apps 2025

» Das sind die besten Android-Spiele 2025




Gemini für Android Auto startet
Darauf haben viele Nutzer lange gewartet: Der Rollout von Gemini für Android Auto beginnt und wir zeigen euch die wichtigsten neuen Funktionen, die die Nachfolge des Google Assistant jetzt bieten kann.

» Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

» Das sind die wichtigsten neuen Gemini-Funktionen für Android Auto

Android Auto Dongles in Aktion
Bei Amazon ist die Black Friday-Woche gestartet, die auch hohe Rabatte auf die Android Auto-Dongles bringt. Mit diesen lässt sich die Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display vollständig kabellos herstellen.

» Hohe Rabatt auf Android Auto-Dongles zum Black Friday

