Google Play Best of 2025: Das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2025 – von Google ausgewählt

Wir nähern uns mit großen Schritten dem letzten Monat des Jahres, sodass man bei Google jetzt damit begonnen hat, die ersten Jahresrückblicke zu veröffentlichen. In einer interessanten Auflistung zeigt man jetzt die Google Play Best of Games 2025, das die besten Android-Spiele aus Sicht der Redaktion des Play Stores umfasst. Es gibt eine Reihe von bekannten Preisträgern aus den unterschiedlichsten Bereichen.



Im Google Play Store werden schon seit vielen Jahren die Auszeichnungen des „Google Play Best of“ vergeben, mit denen die besten Apps und Spiele des zu Ende gehenden Jahres ausgezeichnet werden. Jetzt wurde die jährliche Auszeichnung für den Spielbereich vergeben, der oftmals großes Interesse hervorruft. Man spricht im Google Play Best of Games von den Must-haves des Jahres aus dem Spielebereich für Android-Smartphones und Tablets und auch PCs.

Die Auswahl der Titel bezieht sich auf Deutschland und wer es gerne etwas internationaler hätte, kann sich die Top-Titel aus den USA im Google-Blog ansehen. Google spricht davon, dass die Gewinner sehr sorgfältig vom Redaktionsteam ausgewählt worden sind, das einige Schwerpunkte gesetzt hat: Die Spiele zeigen, was alles möglich ist, holen das Beste aus der Community heraus und beweisen, dass mit mobilen Spielen schöne Momente entstehen können – und das auf allen Android-Plattformen.

Die Vergabe der einzelnen Trophäen erfolgt in Kategorien, wobei es für jede Kategorie nur einen Gewinner sowie eine Laudatio in Form einer kurzen Bemerkung gibt. Weitere Nominierte werden nicht aufgelistet. Und wer lieber produktiv arbeitet oder alle Spiele bereits unter die Lupe genommen hat, kann auch bei den Google Play Best of Apps 2025 vorbeischauen.









Das beste Spiel 2025

„Pokémon TCG Pocket“ hat uns überzeugt – nicht nur, weil es eine authentische Version des physischen Kartenspiels ist, sondern auch, weil es den beliebten Faktor des Kartensammelns beinhaltet. Von Münzwürfen bis hin zum Öffnen von Boosterpacks – die gut durchdachten Effekte verleihen dem Spiel eine spürbare Tiefe und Textur und ein dynamisches Gameplay. „Pokémon TCG Pocket“ nutzt die Vorteile des digitalen Formats voll aus und bietet ein hochzugängliches und verbessertes Spielerlebnis, das das Kartenspiel in eine neue Ära führt – und für dieses gigantische Unterfangen verdient es sich die Auszeichnung „Das beste Spiel 2025“.

Das beste Spiel für verschiedene Plattformen

Egal, wie du am liebsten spielst, „Disney Speedstorm“ ist ein wahrer Genuss, wenn du gerne die Rennstrecke unsicher machst. Von ikonischen Disney-Orten wie dem Candyland aus „Ralph reichts“ oder Arendelle aus „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ bis hin zur intuitiven Steuerung, mit der du dich voll in die Kurven legen und an deinen Gegnern vorbeirasen kannst – alles wurde für PC, Tablet und Smartphone optimiert. Mit integriertem plattformübergreifenden Gameplay und Spielfortschritt sowie erstklassiger Performance auf den Plattformen hat uns „Disney Speedstorm“ ganz im Sinne des Namens im Sturm erobert und sich die diesjährige Auszeichnung für „Das beste Spiel für verschiedene Geräte“ wahrlich verdient.

Das beste Casual Game

Ganz gleich, ob du nur fünf Minuten hast oder stundenlang die Welt um dich herum vergessen möchtest – dieses Spiel geht immer

Das beste Indie-Spiel

Dieses Meisterwerk eines Indie-Entwicklers glänzt mit seiner künstlerischen Gestaltung und Liebe zum Detail

Die beste Story

In diesem Spiel steht die Handlung über (fast) allem anderen – mach dich auf eine Story gefasst, die dir noch lange in Erinnerung bleiben wird

Das beste fortlaufende Spiel

Dank regelmäßiger Updates und Überarbeitungen wird dieses Spiel auch nach all der Zeit nie langweilig

Das Beste bei Google Play Pass

Spiele die besten Neuerscheinungen des Jahres im Play Pass – ohne Werbeanzeigen und In‑App-Käufe

Das beste bei Google Play Spiele auf dem PC

Mit nahtlosem Spielfortschritt und voller Unterstützung für Tastatur und Maus hat dieses Spiel den Sprung auf den PC meisterhaft bewältigt

» Hier geht es zu den Google Play Best of Apps 2025

[Google-Blog]

