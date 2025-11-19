Google Play Best of 2025: Das sind die besten Android-Apps des Jahres 2025 – von Google ausgewählt

Wir starten in das letzte Drittel des Novembers und bei Google beginnt man schon jetzt damit, das Jahr 2025 Revue passieren zu lassen: Wie in jedem Jahr wurde jetzt das Google Play Best of Apps 2025 veröffentlicht, das die aus Sicht der Play Store-Redaktion besten Android-Apps des Jahres kürt. Wir zeigen euch die besten Apps, unter denen sich einige Bekannte befinden.



Der Google Play Store vergibt in jedem Jahr die Auszeichnung des „Google Play Best of“, wobei man sowohl die besten Apps als auch die besten Spiele auszeichnet, die sich ganz besonders hervorgetan haben oder vielleicht fulminant neu gestartet wurden. Es ist die jährliche Auszeichnung, die vom Redaktionsteam des Google Play Store vergeben wird, wobei man von den „herausragendsten Neuheiten und den Must-Haves des Jahres 2025“ spricht.

Die Auswahl der Titel bezieht sich auf die Apps aus Deutschland, wobei es im Google-Blog auch eine etwas internationaler angehauchte Liste mit den US-Toptiteln gibt. Es gibt keine echte Wertung für die Apps, keine Rangliste und somit auch keinen echten Gewinner. Es sind einfach nur die besten Apps, die man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte bzw. die einen Blick wert sind, wenn ihr in jedem jeweiligen Gebiet etwas verwenden möchtet.

Es sind sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps darunter und die Reihung hat nichts mit der von den Nutzern vergebenen Sterne-Bewertung zu tun. Schaut einfach mal in der folgenden Auflistung vorbei, die alle Apps aus der diesjährigen Topliste umfasst. Und wer die Liste durchgesehen hat bzw. eher im Spiele-Bereich zu Hause ist, kann auch bei den Google Play Best of Games 2025 vorbeischauen.









Die besten Google Play-Apps 2025

