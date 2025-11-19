Google Play Best of 2025: Das sind die besten Android-Apps des Jahres 2025 – von Google ausgewählt

Wir starten in das letzte Drittel des Novembers und bei Google beginnt man schon jetzt damit, das Jahr 2025 Revue passieren zu lassen: Wie in jedem Jahr wurde jetzt das Google Play Best of Apps 2025 veröffentlicht, das die aus Sicht der Play Store-Redaktion besten Android-Apps des Jahres kürt. Wir zeigen euch die besten Apps, unter denen sich einige Bekannte befinden.


google play best of 2025 apps

Der Google Play Store vergibt in jedem Jahr die Auszeichnung des „Google Play Best of“, wobei man sowohl die besten Apps als auch die besten Spiele auszeichnet, die sich ganz besonders hervorgetan haben oder vielleicht fulminant neu gestartet wurden. Es ist die jährliche Auszeichnung, die vom Redaktionsteam des Google Play Store vergeben wird, wobei man von den „herausragendsten Neuheiten und den Must-Haves des Jahres 2025“ spricht.

Die Auswahl der Titel bezieht sich auf die Apps aus Deutschland, wobei es im Google-Blog auch eine etwas internationaler angehauchte Liste mit den US-Toptiteln gibt. Es gibt keine echte Wertung für die Apps, keine Rangliste und somit auch keinen echten Gewinner. Es sind einfach nur die besten Apps, die man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte bzw. die einen Blick wert sind, wenn ihr in jedem jeweiligen Gebiet etwas verwenden möchtet.

Es sind sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps darunter und die Reihung hat nichts mit der von den Nutzern vergebenen Sterne-Bewertung zu tun. Schaut einfach mal in der folgenden Auflistung vorbei, die alle Apps aus der diesjährigen Topliste umfasst. Und wer die Liste durchgesehen hat bzw. eher im Spiele-Bereich zu Hause ist, kann auch bei den Google Play Best of Games 2025 vorbeischauen.




Die besten Google Play-Apps 2025
네이버 - NAVER
네이버 - NAVER
Download QR-Code
네이버 - NAVER
Entwickler: NAVER Corp.
Preis: Kostenlos
Babyphone & Kinderspiele
Babyphone & Kinderspiele
Download QR-Code
Babyphone & Kinderspiele
Entwickler: RV AppStudios
Preis: Kostenlos
Nintendo Today!
Nintendo Today!
Download QR-Code
Nintendo Today!
Entwickler: Nintendo Co., Ltd.
Preis: Kostenlos
ABCmouse 2: Lernspaß
ABCmouse 2: Lernspaß
Download QR-Code
ABCmouse 2: Lernspaß
Entwickler: Age of Learning, Inc.
Preis: Kostenlos
Goodnotes: Notizen, Dok., PDFs
Goodnotes: Notizen, Dok., PDFs
Download QR-Code
Goodnotes: Notizen, Dok., PDFs
Entwickler: Goodnotes
Preis: Kostenlos
CoinSnap: Münzwert bestimmen
CoinSnap: Münzwert bestimmen
Download QR-Code
CoinSnap: Münzwert bestimmen
Entwickler: Next Vision Limited
Preis: Kostenlos
Runna: Lauftrainer & Coach
Runna: Lauftrainer & Coach
Download QR-Code
Runna: Lauftrainer & Coach
Entwickler: Runna
Preis: Kostenlos
Daily Planner, Bullet Journal
Daily Planner, Bullet Journal
Download QR-Code
Daily Planner, Bullet Journal
Entwickler: Simple Productivity Apps
Preis: Kostenlos
Luminar: Foto-Editor
Luminar: Foto-Editor
Download QR-Code
Luminar: Foto-Editor
Entwickler: Skylum Software
Preis: Kostenlos
invideo AI: AI Video-Generator
invideo AI: AI Video-Generator
Download QR-Code
invideo AI: AI Video-Generator
Entwickler: invideo INC
Preis: Kostenlos
Podimo: Podcasts für alle
Podimo: Podcasts für alle
Download QR-Code
Podimo: Podcasts für alle
Entwickler: Podimo
Preis: Kostenlos
WEBTOON
WEBTOON
Download QR-Code
WEBTOON
Entwickler: NAVER WEBTOON
Preis: Kostenlos
Kick Avenue
Kick Avenue
Download QR-Code
Kick Avenue
Entwickler: Kick Avenue
Preis: Kostenlos
OnSkin - Produkt-Scanner
OnSkin - Produkt-Scanner
Download QR-Code
OnSkin - Produkt-Scanner
Entwickler: AIBY Inc.
Preis: Kostenlos
Kling AI: AI Image&Video Maker
Kling AI: AI Image&Video Maker
Download QR-Code
Kling AI: AI Image&Video Maker
Entwickler: Lohas Games Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Fit Path: Fitnesscoach Zuhause
Fit Path: Fitnesscoach Zuhause
Download QR-Code
Fit Path: Fitnesscoach Zuhause
Entwickler: Deep Flow Apps
Preis: Kostenlos
District: Movies Events Dining
District: Movies Events Dining
Download QR-Code
District: Movies Events Dining
Entwickler: Zomato
Preis: Kostenlos
Pilates zu Hause - Fitness
Pilates zu Hause - Fitness
Download QR-Code
Pilates zu Hause - Fitness
Entwickler: EZ Health
Preis: Kostenlos
Octopus
Octopus
Download QR-Code
Octopus
Entwickler: Octopus Cards Limited
Preis: Kostenlos
Wiser - 15 minutes Audio Books
Wiser - 15 minutes Audio Books
Download QR-Code
Wiser - 15 minutes Audio Books
Entwickler: HubX
Preis: Kostenlos

» Hier geht es zu den Google Play Best of Games 2025

[Google-Blog]

