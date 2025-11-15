Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt in Kürze – alle Schwerpunkte und Infos vor dem Start

Die nächste Android-Generation steht vor der Tür: Schon in der kommenden Woche kann mit dem Release der ersten Vorabversion von Android 17 gerechnet werden, die das nächste Kapitel des Betriebssystems einläuten wird. Schon jetzt kennen wir einige Schwerpunkte von Cinnamon Bun, die die Zukunft des Betriebssystems und dessen Verbreitung nachhaltig beeinflussen werden.



Google saust durch die Android-Versionen, hat inklusive aller Zwischenstopps schon mehrere Dutzende Android 16-Releases veröffentlicht, und wird sehr wahrscheinlich schon in wenigen Tagen das nächste Kapitel aufschlagen. Denn wir sind mittlerweile nicht nur in der Mitte des November angekommen, sondern auch am Ende der Android 16 QPR2 Beta, deren Release wir für Anfang Dezember – also schon in gut zwei Wochen – erwarten.

Wer die Android-Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass Google immer wieder den übernächsten Schritt vor dem nächsten tut. Es werden neue Baustellen geöffnet, bevor die vorherige vollständig abgeschlossen ist. Diesem System folgend, muss die erste Android 17 Developer Preview innerhalb der nächsten zwei Wochen veröffentlicht werden. Weil es auch einen zeitlichen Abstand zum Release von Android 16 QPR2 geben muss, kommt daher nur die nächste Woche in Betracht.

Schon jetzt gibt es immer wieder Informationen, geleakte Details und zum Teil auch offizielle Erwähnungen des Android 16-Nachfolgers, sodass wir noch vor der ersten Developer Preview ein recht klares Bild von den Schwerpunkten haben. Schauen wir uns einmal an, was bisher bekannt ist bzw. welche Schwerpunkte Google für diese Generation setzen wird.









Das erste Android für den Desktop

Es ist bekannt, dass Google im Jahr 2026 Android auf den Desktop bringen wird – sowohl als eigenes Betriebssystem mit starken Verbindungen zu ChromeOS als auch mit dem seit Android 16 erwarteten Rollout des Desktopmodus. Wie weit das umgesetzt werden wird und ob es schon mit Android 17 über die Testphase hinauskommen wird, bleibt abzuwarten.

Android für XR-Brillen

Google hat erst vor wenigen Wochen das neue Android XR gestartet, das nach dem Start auf den VR-Headsets auch auf Smart Glasses zum Einsatz kommen soll. Bei Android XR handelt es sich zwar um ein eigenes Betriebssystem, aber dennoch basiert es so wie alle Ableger auf dem Kern des Hauptprojekts. Gut möglich, dass auch Android 17 daher Schritte in eine XR-Richtung macht.

Apps im Min-Mode

Mit Android 17 wird Google erstmals Apps auf das Always on-Display bringen, die mehr als nur Benachrichtigungssymbole oder die Uhrzeit darstellen können. Mit Google Maps ist kürzlich das erste Beispiel einer solchen App gestartet, die sinnvolle Live-Informationen in diesem Stromsparmodus zeigen kann. Alle Informationen zu diesem neuen Modus haben wir euch im Artikel zum Android 17 Min-Mode zusammengefasst.

Apps in Bubbles

Android-Apps kommen nicht nur auf den Desktop, auf XR-Brillen und auf das Always-on Display, sondern auch auf Smartphones und Tablets in die neue Form der Bubbles. Dabei handelt es sich um eine Art Taskmanager, der den schnellen Wechsel zwischen den schwebend dargestellten aktiven Anwendungen erlauben soll. Wir haben euch bereits in einem eigenen Artikel die flexiblen neuen Android 17-Apps vorgestellt.

KI zieht ein

Auch Android kommt nicht um die Künstliche Intelligenz herum, denn bekanntlich verkaufen alle großen Hersteller ihre Premium-Geräte nur noch als „KI-Smartphones“ mit ihren ganz eigenen Funktionen – das gilt auch für Google Pixel. Weil Android im Kern ein Google-freies Betriebssystem ist, dürfte das nicht ganz so einfach sein, aber es ist anzunehmen, dass man eine lokale KI tiefer als bisher einziehen lassen wird. Google muss den Vorsprung nutzen, um der neuen Generation der KI-Betriebssysteme zuvorzukommen.









Wann ist mit Android 17 zu rechnen?

Google hat den Release-Kalender von Android mit der 16. Version deutlich vorgezogen und wird dies auch mit der 17. Generation tun. Die erste Android 16 Developer Preview wurde am 19. November veröffentlicht, sodass wir auch in diesem Punkt in der kommenden Woche eine ziemliche Punktlandung hätten. Ein Montag ist genauso unwahrscheinlich wie ein Freitag, Samstag oder Sonntag. Auch der Donnerstag wäre ungewöhnlich, sodass wir am Dienstag oder Mittwoch mit einer Ankündigung rechnen sollten: 18. oder 19. November.

Zunächst ist mit zwei Developer Previews und vier bis fünf Betas zu rechnen, aber das muss man im Detail abwarten.

Welche Smartphones werden die Developer Preview erhalten?

Basierend auf Googles Update-Garantie für die Pixel-Smartphones sollten noch ein letztes Mal alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC das Update erhalten. Für die sechste Pixel-Generation sollte Android 17 das letzte Betriebssystem werden.

Was ist sonst noch bekannt?

Android 17 trägt die interne Bezeichnung Android Cinnamon Bun, wird diese aber ziemlich sicher nicht nach außen tragen. Mit einem passenden Maskottchen ist zu rechnen, nach außen wird es aber eher bei „Android 17“ bleiben. Erst vor wenigen Wochen wurde die Android 16-Statue als Baklava-Karussell im Googleplex aufgestellt.

