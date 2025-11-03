Android XR: Magic Leap und Google zeigen neue Smart Glasses – smarte Brille mit KI und AR kommt (Video)

Google ist seit vielen Jahren mit dem Start-Up Magic Leap verbunden, das an der Umsetzung von Smart Glasses arbeitet. Jetzt scheint man wohl entscheidende Schritte gemacht zu haben und will als Googles Hardware-Partner im nächsten Jahr mit Android XR starten. Auf einer Konferenz hat man jüngst das aktuelle Modell präsentiert.



Das Start-Up Magic Leap hat vor mittlerweile acht Jahren mit einer beeindruckenden AR-Präsentation für Furore gesorgt, seitdem aber mit Ausnahme kaum beachteter Releases kaum für Schlagzeilen gesorgt. Google ist schon seit damals Hauptgeldgeber des Projekts und dank einer kürzlich um drei Jahre verlängerten Kooperation soll sich das im nächsten Jahr endlich bezahlt machen.

Das Unternehmen will neue Smart Glasses mit Android XR auf den Markt bringen und hat diese kürzlich präsentiert – allerdings nicht im Detail. Das gezeigte Produkt unterscheidet sich kaum von den Geräten anderer Hersteller wie etwa Meta. Auch die kommenden Samsung Smart Glasses mit Android XR reihen sich ein. Wir sehen stets eine normale Brille mit einem etwas dickeren Rahmen, der den Tech-Komponenten Platz bietet und gleichzeitig mindestens eine Kamera an der Seite zwischen Brillenglas und Bügel verbaut hat.

Auch diese Smart Glasses verfolgen das Ziel, den Nutzern hilfreiche Informationen direkt auf dem Brillenglas einzublenden und dabei auf ein stylisches und komfortables Produkt zu setzen. Googles große KI-Fortschritte ermöglichen es, eine solche Brille schlank zu gestalten und die Technologie in eine Alltags-Brille zu integrieren. Klingt also ganz danach, dass neben Android XR auch die Gemini-KI eine wichtige Rolle spielt.

Bisher gingen wir davon aus, dass Samsung zunächst Exklusivpartner von Google in diesem Bereich sein wird, doch mit Magic Leap wird sich Google wohl selbst in Stellung bringen – wodurch sich auch das Aus der Pixel Glasses erklären lässt, die von Google noch in diesem Jahr gezeigt worden sind.

