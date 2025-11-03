Smart Home: Gemini for Home ersetzt Google Assistant – Smart Speaker erhalten neue LED-Farben (Videos)

Nach einer überraschend kurzen Testphase hat Google in der vergangenen Woche mit dem Rollout von Gemini for Home für alle US-Nutzer begonnen, das den alten Google Assistant vollständig ersetzt. Im Zuge des Rollouts wird es auf Smart Speakern auch einen visuellen Wandel geben, denn Gemini bringt eine neue Farbgebung auf die schlanken Lautsprecher der Nest-Serien. Jetzt sind diese bei ersten Nutzern zu sehen.



Aufgrund der eingeschränkten technischen Möglichkeiten verläuft die Kommunikation mit Smart Speakern hauptsächlich verbal nach dem Prinzip von Frage-Antwort – das wird sich auch mit Gemini nicht ändern. Zwar lässt sich mit Gemini Live for Home eine längere Konversation führen, aber viel mehr als den Lautsprecher kann auch das neue KI-Modell nicht verwenden. Eine Ausnahme bilden die LEDs auf den Smart Speakern, die von Google schon seit der ersten Generation verbaut werden und einzeln angesprochen werden können.

Der Rollout von Gemini for Home bringt eine neue Farbpalette auf die Smart Speaker, die sich in den letzten Wochen bereits bei ersten Nutzern gezeigt hat und jetzt nach und nach bei allen US-Nutzern eintrifft. Außerdem hat Google die neuen Farb-Animationen mit den vier LED-Punkten nun auch offiziell mit obiger Animation angekündigt. Wie ihr oben sehen könnt, ändern sich die weißen oder bisher in den vier Google-Tönen gehaltenen Farben in eine leichte Animation mit der Gemini-Farbpalette.

Wie ihr in den unten eingebundenen Videos sowie in obiger Animation sehen könnt, erscheint jetzt ein sehr kurzer bunter Farbstreifen in den typischen Google-Farben, der sich dann in den Gemini-Farbverlauf verwandelt und nach zwei Sekunden auch schon wieder beendet ist. Wer die Smart Speaker aus der Ferne anspricht oder nicht auf diese schaut, wird die Änderung vermutlich gar nicht bemerken – auch wenn sie im direkten Vergleich signifikant ist. Diese LED-Animation erscheint beim Aufwecken des Smart Speakers und signalisiert, dass nun gesprochen werden kann.









Vermutlich nicht zufällig passen diese Farben auch zum neuen Farbring des kommenden Google Home Speakers, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Bis dahin will man die neue Farbpalette etabliert haben. Ausgerollt wird es auf dem Google Home Mini, dem Nest Mini sowie dem Nest Audio. Beim Google Home oder Google Home Max gibt es keine Änderungen, gut möglich, dass ein Wechsel bei diesen alten Geräten technisch nicht umsetzbar ist.

» Google Maps & Google Fotos: Neue Logos für die KI-Ära – Modernisierungen mit schickem Farbverlauf (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.