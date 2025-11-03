YouTube: Neue KI soll Videos hochskalieren, Thumbnails werden größer, neue Suchfunktion und mehr (Video)

Google spendiert der Videoplattform YouTube ein Herbst-Update, das aus einer Reihe von Qualitätsverbesserungen sowie einer optimierten Inhaltssuche besteht. Die Neuerungen zielen vor allem auf die wichtige TV-Nutzung ab, die für YouTube eine immer größere Rolle spielt. Wir zeigen euch, was sich in Kürze für Nutzer und auch Creator verändern wird.



YouTube hat schon vor längerer Zeit die Smart TVs zur Priorität erklärt, denn auf keiner anderen Plattform ist die Nutzung so hoch, die Konkurrenz so stark und wohl gleichzeitig die Werbeumsätze so lukrativ. Daher bringt man jetzt eine Reihe von Verbesserungen im Rahmen des Herbst-Updates, die auf die Nutzung auf größeren Displays abzielen. Der Fernsehbildschirm ist die am schnellsten wachsende Plattform und man arbeitet daran, Funktionen bereitzustellen, die die Inhalte von Kreativen optimal zur Geltung bringen.

Thumbnail-Limit wird erhöht

Das Vorschaubild eines Videos ist enorm wichtig und kann bei richtiger Nutzung für mehr Aufmerksamkeit als der eigentliche Titel sorgen. Daher will man den Uploadern in Kürze mehr Möglichkeiten geben und erhöht das Limit enorm: Statt wie bisher nur 2 Megabyte (kann man von „nur“ sprechen?) dürfen es jetzt ganze 50 Megabyte sein. Da freut sich die Datenleitung, wenn Dutzende Vorschaubilder bis zu 50 MB groß sind.

Videos werden automatisch hochskaliert

Um die Bildqualität weiter zu verbessern, will man alle Videos zukünftig per KI hochskalieren. Beginnen will man bei allen Videos unter 1080p, will langfristig aber bis zu 4K hochgehen und diese hochaufgelösten Videos weit verbreiten. Creator und Nutzer haben die Möglichkeit, diese Skalierung zu deaktivieren bzw. können jederzeit zum Original wechseln. Das ist eine weitere YouTube-Manipulation, die sicherlich nicht bei allen Nutzern gut ankommt.









Schneller Kanalwechsel

Um noch einfacher zwischen Kanälen am Smart TV wechseln und neue Inhalte entdecken zu können, wird eine neue Oberfläche im Entdecken-Bereich ausgerollt. Nutzer können einfach durch die Kanal-Logos scrollen und sehen sofort eine großflächige Vorschau. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie das umgesetzt wird. Ziel ist es, dass die Nutzer mehr empfohlene Kanäle auf einen Blick erhalten.

Suchfunktion priorisierte letzte Kanäle

Wird die Suchfunktion aus einem Kanal heraus aufgerufen, sollen deren Videos in den Ergebnissen priorisiert werden. Das soll die interne Kanalsuche mit der globalen Suche kombinieren und dafür sorgen, dass die Nutzer auf dem Kanal bleiben und vielleicht noch mehr Inhalte entdecken.

—

Alle Updates stehen unter dem neuen YouTube-Motto „Einmal filmen und hochladen, und wir sorgen dafür, dass die Inhalte auf jedem Bildschirm großartig aussehen.“

