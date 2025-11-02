Google One & YouTube Premium: Mehr als 300 Millionen Abonnenten – Gemini und Werbung pushen extrem

Google hat eine Reihe von Abo-Angeboten im Portfolio, wobei die Plattformen Google One und YouTube Premium natürlich alles andere in den Schatten stellen. Jetzt konnte man einen echten Meilenstein verkünden und zeigen, dass man sich auch in puncto Kundenbindung auf dem richtigen Weg befindet: In Kombination haben die beiden Plattformen jetzt 300 Millionen Abonnenten.



Google ist mit den beiden Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium seit Jahren erfolgreich und kann sich zu immer neuen Höhen aufschwingen. Im Rahmen der Quartalszahlen hat CEO Sundar Pichai vor wenigen Tagen höchstpersönlich vermeldet, dass Google One und YouTube Premium in Kombination mehr als 300 Millionen aktive Abonnenten haben. Zwar gibt es keine Informationen zur Verteilung, aber durch frühere Meilensteine kennen wir die grobe Richtung.

Erst im Juni hatte man 270 Millionen aktive Abonnenten für die beiden Plattformen vermeldet, sodass innerhalb von nur einem Quartal mehr als 10 Prozent neue Nutzer gewonnen werden konnten. Damals lag der Schlüssel bei 150 Millionen Google One- und 120 Millionen YouTube Premium-Abonnenten. Weil Google beide Angebote stark pusht, ist davon auszugehen, dass das Wachstum in etwa gleich aufgeteilt ist. Ich denke, dass 170 Millionen Google One-Abonnenten und 130 Millionen YouTube Premium-Abonnenten ein guter Tipp wären.

Der gesamte Bereich „Google subscriptions, platforms and devices“ hat laut dem letzten Quartalsbericht von Juli bis September 2025 einen Umsatz von 12,87 Milliarden Dollar erwirtschaftet – ganze 2,2 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr. Wie sich diese Umsätze auf Abos, Plattformen (Google Play-Umsätze) und Geräte (Pixel, Fitbit, Nest) aufteilen, wird leider nicht bekannt gegeben.









Gemini lässt Google One wachsen

Der größte Wachstumstreiber von Google One dürfte derzeit wohl Gemini sein, das mittlerweile ebenfalls auf 650 Millionen aktive Nutzer kommt, von denen einige sicherlich erweiterte Funktionen nutzen möchten. Mit Google One AI Pro hat man ein (im Vergleich zur Konkurrenz) recht attraktives Paket aus Speicherplatz, One-Vorteilen und KI-Features geschnürt. Aber auch Google AI Plus dürfte in diesen Bereich hereinzählen und einen echten Schub gebracht haben.

Gleichzeitig stärkt das One-Wachstum auch die Bindung an die Google-Produkte, wenn der Speicherplatz sowieso schon bezahlt ist. Siehe dazu meinen Artikel zur genialen Google One-Bindung.

Mehr YouTube-Werbung = mehr Abos

YouTube Premium wächst hauptsächlich durch die Nutzer, die die Werbung auf der Videoplattform nicht mehr ertragen können. Auch in den letzten Monaten hat Google wieder in Anzahl und Länge von Werbespots nachgelegt. Dass die Nutzer gleichzeitig unbegrenzten Zugang zum YouTube Music-Streaming erhalten, rundet das Angebot ab. Ich denke, dass die Fluktuation daher sowohl bei YT Premium als auch bei Google One vergleichsweise gering sein dürfte.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.