Google Quartalszahlen 3/2025: Alphabet Inc steigert Umsatz und Gewinn erheblich – wieder starke Zahlen

Die Google-Mutter Alphabet hat wie üblich nach drei Monaten mal wieder die Bücher geöffnet und vor wenigen Minuten die Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2025 bekannt gegeben: Die Holding konnte auch diesmal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn ganz erheblich zulegen. Im Zeitraum von Juli bis September 2025 wurde ein Umsatz von 102,03 Milliarden Dollar erwirtschaftet und daraus ein Gewinn von 34,9 Milliarden Dollar eingefahren. Es ist das erste 100 Milliarden Dollar-Quartal des Unternehmens.



Der Umsatz der Google-Mutter Alphabet lag im 3. Quartal 2025 bei 102,03 Milliarden Dollar und ist damit im Vergleich zum 3. Quartal 2024 (84,74 Milliarden Dollar) um ganze 16 Prozent gestiegen – nach einem Wachstum von 15 Prozent im Vorjahr. Es ist das erste Quartal überhaupt, in der das Unternehmen mehr als 100 Milliarden Dollar umsetzt! Unter dem Strich wurde ein Gewinn von 34,979 Milliarden Dollar erwirtschaftet, der um ganze 3,5 Milliarden Dollar höher als im Vorjahr ausgefallen ist.

Alphabet hatte ein fantastisches Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen wichtigen Geschäftsbereichen. Wir haben erstmals einen Quartalsumsatz von 100 Milliarden Dollar erzielt.

Die Alphabet-Unternehmen

Aber wie setzen sich die Zahlen genau zusammen? Google steuert 87,05 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, Google Cloud spült 15,157 Milliarden Dollar in die Kassen und alle anderen Alphabet-Unternehmen konnten gerade einmal vergleichsweise bescheidene 344 Millionen Dollar in die Kasse legen. Google konnte einen Gewinn von 33,523Milliarden Dollar einstreichen, während Google Cloud einen Gewinn in Höhe von 3,59 Milliarden Dollar ausweisen konnte – nach 1,94 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die anderen Alphabet-Unternehmen haben 1,42 Milliarden Dollar verbrannt (in nur drei Monaten!).

Alphabet besteht aus sehr viel mehr Unternehmen als nur Google (hier findet ihr eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen) die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung – wann sie aber nennenswerte Umsätze erwirtschaften, lässt sich kaum prognostizieren.









Unser ganzheitlicher KI-Ansatz sorgt für starke Dynamik und wir bringen neue Funktionen in Rekordzeit auf den Markt, darunter die weltweite Einführung von KI-Übersichten und des KI-Modus in der Suche. Unsere First-Party-Modelle, wie beispielsweise Gemini, führen nicht nur die Ranglisten an, sondern verarbeiten mittlerweile 7 Milliarden Token pro Minute über die direkte API-Nutzung unserer Kunden. Google Cloud legte deutlich zu und schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 155 Milliarden US-Dollar ab. Und wir haben über 300 Millionen zahlende Abonnements, allen voran Google One und YouTube Premium.

Die Google-Umsätze

Das Google-Werbegeschäft trug 74,18 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, YouTube davon 10,26 Milliarden Dollar. Google Cloud 15,157 Milliarden Dollar und alle anderen Google-Bereiche (die als „Google subscriptions, platforms and devices“ geführt werden) noch einmal 12,87 Milliarden Dollar. Letzter Bereich, der unter anderem die Hardware-Verkäufe (Pixel) und die Play Store-Umsätze enthält, ist innerhalb eines Jahres um ganze 2,2 Milliarden Dollar gewachsen. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist erneut geschrumpft, wenn auch nach wie vor sehr groß.

Von den 74,18 Milliarden Dollar Werbe-Umsatz wurden 56,56 Milliarden Dollar auf Google-Seiten (früher AdWords) generiert, während die vielen AdSense-Partner nur 7,35 Milliarden Dollar in Googles Kassen gespült haben. Auf YouTube entfallen 10,26 Milliarden Dollar. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) liegen nun bei 14,88 Milliarden Dollar und sind gegenüber dem Vorjahr um ganze 1,1 Milliarden Dollar gestiegen. Man kann insgesamt sagen, bei Google läuft es trotz Einbußen weiterhin rund, beim Rest von Alphabet hingegen immer noch nicht und das wird wohl noch sehr lange so bleiben.

Mit Stichtag 30. September 2025 arbeiteten 190.167 Mitarbeiter bei Alphabet. In Larry Pages und Sundar Pichais Geldspeicher liegen mittlerweile 98,49 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar aktuell mit einer Summe von 536 Milliarden Dollar.

» Quartalszahlen 03/2025

