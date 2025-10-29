Gemini for Home: Neue KI ersetzt Google Assistant auch auf dem Google TV Streamer – Rollout im Winter

In diesen Tagen startet Gemini for Home für alle US-Nutzer, während der internationale Rollout auf Smart Speaker und Smart Displays noch einige Wochen auf sich warten lassen wird. Aber auch auf allen anderen Geräteklassen wird der Google Assistant in absehbarer Zeit ersetzt werden. Jetzt hat man den baldigen Rollout des KI-Chatbot auf den Google TV Streamer angekündigt.



Der Google TV Streamer hat im vergangenen Jahr die Nachfolge des Chromecast angetreten, ist in puncto Sprachassistenz aber nach wie vor auf dem alten Stand mit dem Google Assistant. Aber natürlich wird der Sprachassistent auch auf dieser Plattform ersetzt werden, wobei der Austausch unabhängig von den Smart Speakern und Smart Displays stattfindet.

Jetzt hat Google angekündigt, dass der Austausch des Assistant durch Gemini for Home auf dem Google TV Streamer „diesen Winter“ beginnen wird. Konkreter hat man es nicht benannt, sodass es wohl nicht mehr in diesem Jahr der Fall sein wird, sondern erst Anfang 2026 – wohl parallel zum internationalen Rollout von Geminio for Home auf die Smart Speaker und Smart Displays. Auch auf diesem Gerät wird Gemini einen deutlich gesteigerten Funktionsumfang und natürlich eine optimierte KI-Spracherkennung mitbringen.

Wie bei Nest Hubs und Smart Speakern, ermöglicht Gemini auf Google TV ungezwungene Gespräche, insbesondere rund um das Thema der medialen Unterhaltung bzw. Entertainment. Nutzer können ihre Sehgewohnheiten bei der Suche nach Sendungen angeben und auch unbekannte Sendungen durch eine Beschreibung finden. Außerdem gibt es eine Zusammenfassungsfunktion und die Möglichkeit, Rezensionen zu den medialen Inhalten abzurufen. Ein weiterer Anwendungsfall ist das Lernen über neue Themen und das Finden relevanter YouTube-Videos. Google kündigte zudem an, dass in Kürze weitere Gemini-Funktionen auf dem Fernseher verfügbar sein werden.

Wir dürfen gespannt sein, welche Schritte Gemini for Home machen wird, wenn es erst einmal flächendeckend auf allen Smart Speakern, Smart Displays, den Google TV-Geräten und weiterer Hardware verfügbar ist.

» Gemini für Google TV: Neue KI ersetzt Google Assistant – das sind die neuen Funktionen für Smart TVs (Video)

» Smart Home: Gemini for Home startet jetzt für viele Nutzer – ersetzt Google Asssistant auf Smart Speakern

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-15 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.