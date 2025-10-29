Gboard: Swipen für die Zweitbelegung – so funktioniert das neue Flick Typing zum schnelleren Tippen (Video)

Googles Tastatur-App Gboard gibt den Nutzern recht viele Anpassungsmöglichkeiten für die Oberfläche und scheint diesen Bereich weiter ausbauen zu wollen. Jetzt zeigt sich eine interessante neue Option, mit der sich die Zweitbelegung von Tasten auch per kurzem Swipe erreichen lässt. Das ersetzt den langen Tastendruck, erfordert bei aktiviertem Glide-Typing aber auch einiges an Übung.



Die Anpassungsmöglichkeiten von Googles Tastatur-App Gboard werden weiter ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über eine neue Funktion berichtet, mit der sich in Kürze die Möglichkeit gibt, auf zwei wichtige Tasten zu verzichten: Nutzer können die Tasten für Punkt und Komma ausblenden. Jetzt folgt eine weitere Optimierung, die vor allem für Powertipper sehr interessant ist, die aber auch eine gewisse Fingerfertigkeit mitbringen.

Zweitbelegung per Swipe erreichen

In den Einstellungen taucht jetzt bei vielen Nutzern die neue Option des „Flick typing“ auf. Damit lässt sich die Zweitbelegung von Tasten nicht mehr nur per langem Tap erreichen, sondern auch über einen Swipe nach unten. Dazu muss einmal innerhalb der Taste nach unten gewischt werden, sodass automatisch die Zweitbelegung getippt wird. Bislang ist es dafür notwendig, die Taste gedrückt zu halten, auf das Overlay zu warten und anschließend die Alternative auszuwählen.

Für echte Powernutzer ist das sicherlich eine Ersparnis, die allerdings auch einiges an Übung erfordert. Denn der Swipe muss innerhalb der Tastengrenze stattfinden. Sobald diese verlassen wird, setzt das Glide-Typing ein, das wiederum auf die nächsten Buchstaben wartet und weder die Erst- noch die Zweitbelegung tippt. Auch für etwas unruhige Tipper könnte es problematisch sein, die dann vielleicht Probleme damit haben, die Erstbelegung zu tippen. Gut, dass die Funktion optional und standardmäßig nicht aktiviert ist.

Das neue Feature wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, schaut einfach einmal in den Einstellungen der Gboard-App vorbei, ob ihr es schon nutzen könnt.

