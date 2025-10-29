Android: Die Google-App erhält einen Inkognito Modus – Suchanfragen ohne Spuren durchführen (Teardown)

Google betreibt in mehreren Apps einen Inkognito Modus, wobei dieser den meisten Nutzern vor allem aus dem Chrome-Browser bekannt sein dürfte. Jetzt steht eine sehr ähnliche Funktion für die Google-App unter Android in den Startlöchern, mit der es den Nutzern ermöglicht werden soll, Anfragen ohne jegliche Protokollierung zu stellen. Auf Screenshots ist nach einem Teardown zu sehen, wie leicht sich das umstellen lassen soll.



Die Google-Suchleiste ist unter Android an vielen Stellen prominent positioniert und schnell erreicht. Doch manchmal möchte man vielleicht eine Suchanfrage absetzen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht protokolliert werden soll, nicht im Verlauf auftauchen und auch nicht zur Personalisierung des Google-Kontos verwendet werden soll. Zu diesem Zweck musste man bisher den Umweg über Google Chrome gehen, den Inkognito Modus dort aktivieren und anschließend die Websuche im Browser aufrufen. Aufwendig.

Jetzt zeigt sich im Teardown der aktuellen Android-App, dass den Nutzern bald die Möglichkeit gegeben werden soll, einen solchen Modus noch vor dem Absenden der Suchanfrage zu starten. Dieser nennt sich derzeit „History Off Search“ und greift sowohl für die Anfrage selbst als auch für den Aufruf der Suchergebnisse und dessen Verlinkungen. Wird der Schalter aktiviert, öffnen sich die Suchergebnisse nicht mehr in der Google-App selbst, sondern in einem Chrome Custom Tab. Von dort lassen sie sich wahlweise auch in einem Chrome Inkognito-Fenster öffnen – gleiches gilt für den Aufruf der verlinkten Suchergebnisse.

Der Schalter lässt sich jederzeit erneut am unteren Rand der Google-App bei der Eingabe einer Suchanfrage umlegen. Ein nachträgliches Umlegen ist nicht möglich und wäre auch kaum sinnvoll, weil eine Suchanfrage sowohl in der Google-App als auch im Konto sowie nach dem Anklicken auch im Chrome-Verlauf protokolliert ist. Die Löschung ist daher entsprechend aufwendig, sodass man bei Bedarf genau darauf achten sollte, ob der Modus aktiviert ist oder eben nicht.

Interessanterweise gibt es einen solchen Modus in der Google-App für iOS schon seit vielen Jahren. Warum es dieser erst jetzt, oder hoffentlich sehr bald, in die Android-App schaffen wird, bleibt das Geheimnis der Entwickler.

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.