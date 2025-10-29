Smart Home: Gemini for Home startet jetzt für viele Nutzer – ersetzt Google Asssistant auf Smart Speakern

Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Gemini for Home angekündigt, das den bekannten KI-ChatBot in das Smart Home bringen und die bisher genutzte Lösung ersetzen soll. Jetzt gibt Google den Startschuss und ersetzt den Google Assistant auf den Smart Speakern und Smart Displays aller US-Nutzer. Das Update bringt sehr viele neue Funktionen und einen deutlichen Qualitätssprung auf die Geräte.



Oftmals vergeht zwischen Google-Ankündigungen und dem tatsächlichen Rollout ein langer Zeitraum, doch bei Gemini geht es bekanntlich alles etwas schneller – das zeigt sich jetzt erneut. Nach einer überraschend kurzen Testphase hat man jetzt Gemini for Home für alle US-Nutzer veröffentlicht, das den bisher genutzten Google Assistant endgültig ablösen soll. Erst zu Beginn des Monats hatte die Early Access-Phase begonnen und jetzt dürfen sich auch schon alle anderen Nutzer freuen. In diesen Tagen kommt das Angebot zum Update bei allen US-Nutzern an.

Das Upgrade vom Google Assistant auf Gemini for Home bringt viele neue Funktionen auf die Smart Speaker und Smart Displays, sowie man das auch schon von anderen Plattformen kennt. Es gibt natürlich einen deutlichen Qualitätssprung bei der Spracherkennung, bei der Auswertung der Sprachbefehle und auch bei den Antworten. Die Intelligenz von Gemini ist mit der des Assistant nicht zu vergleichen und auch der Funktionsumfang steigt natürlich deutlich.

Welche Möglichkeiten das Upgrade mitbringen wird, haben wir euch in den letzten Tagen bereits ausführlich vorgestellt. Wir zeigen euch die neuen Smart Home-Funktionen von Gemini for Home sowie die neuen Funktionen von Gemini Live im Smart Home. Letztes ermöglicht eine permanente Konversation mit dem KI-ChatBot, benötigt allerdings auch ein Abo bei Google One AI Pro.

Für den Rest der Welt soll der Rollout von Gemini ab Anfang 2026 erfolgen, wobei es anzunehmen ist, dass es tatsächlich sehr nah am Jahresbeginn sein wird – vielleicht auch schon etwas früher. Selbst Nutzer ältere Smart Speaker und Smart Displays dürfen sich freuen, denn Google wird alle Geräte bis in das Jahr 2016 zurück auf das neue Sprachmodell bringen. Es soll zumindest bei den Google-Geräten keine Einschränkung geben.

