Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – neuer Leak zeigt Renderbilder und erste Specs (Video)

Das Pixel-Jahr 2025 ist nach dem Start der Pixel 10-Smartphones beendet, doch die zehnte Generation wird natürlich auch diesmal wieder einen Ableger erhalten, der jetzt erstmals umfangreicher geleakt worden ist. Es gibt erste Bilder vom Google Pixel 10a, das seinem Vorgänger überraschend ähnlich sieht und erst gut in einem halben Jahr auf den Markt kommen soll. Hier bekommt ihr alle Infos.



Google wird im Frühjahr 2026 das Pixel 10a vorstellen, das ist seit längerer Zeit bekannt und wurde auch schon mehrfach durch kleinere Leaks bestätigt. Jetzt gibt es den ersten großen Leak, der uns einen genauen Blick auf das neue Smartphone ermöglicht und auch die ersten technischen Details verrät. Es zeigt sich, dass das Smartphone sich äußerlich sehr stark an den Vorgänger anlehnt und von diesem praktisch nicht zu unterscheiden ist.

Auf obigem Bild seht ihr links das Pixel 9a und rechts das Pixel 10a. Wer zunächst dachte, dass hier zwei Mal das gleiche Smartphone mit unterschiedlichen Farben zu sehen ist, irrt eigentlich nicht – denn äußerlich gibt es praktisch keinen Unterschied. Die Abmessungen sollen sich geringfügig im Bereich von Zehntelmillimetern geändert haben und es ist noch nicht ganz klar, ob es einen SIM-Slot geben wird oder nicht. Aber das sind nur Details, die zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Rolle spielen.

Google hält auch mit dem Pixel 10a am Konzept der flachen Rückseite fest, das im starken Kontrast zu den großen Brüdern steht, die bekanntlich über ausladende Kamerabuckel verfügen – dementsprechend aber auch eine bessere Bildqualität aufgrund der besseren Kameras liefern können. Doch was schon beim Pixel 9a gut funktioniert hat, das auch für seine Kameraqualität in dieser Preisklasse gelobt wurde, kann natürlich auch beim Nachfolger gut passen. Hier seht ihr einige weitere Renderbilder.

















Die ersten technischen Details

Basierend auf den geleakten CAD-Daten sollte das Pixel 10a über ein 6,2 Zoll-Display verfügen und mit 153,9 x 72,9 x 9mm nur sehr geringfügig kleiner sein als der Vorgänger. Der Rand um das Display soll wohl geringfügig kleiner ausfallen, was aber ebenfalls ohne exaktes Lineal kaum sichtbar sein wird. Spannend wird es unter der Haube, denn erneut ist davon die Rede, dass Google den Tensor G4 verbaut und damit erstmals in der a-Serie nicht auf denselben SoC wie beim großen Bruder setzt. Über die Gründe kann man noch spekulieren. Diese dürften beim Wechsel zu TSMC und den zunächst hohen Produktionskosten des SoC liegen.

Beim geplanten Tensor G4 soll es sich um eine optimierte Variante handeln, sodass dennoch kleinere Leistungssprünge im Vergleich zum Vorgänger zu erwarten sind – Details dürften wohl bald folgen. Spannend wird es auch beim Akku, denn dieser soll noch etwas größer ausfallen als der 5.100 mAh-Akku des Vorgängers – was schon eine echte Ansage für diese Preisklasse wäre. Umfangreichere technischen Details sind für die nächsten Tage zu erwarten.

Das Pixel 10a dürfte im März oder April 2026 auf den Markt kommen und soll von Google wieder für sieben Jahre mit Updates versorgt werden. Preislich sollte es sich am Vorgänger orientieren.

[Android Headlines]

