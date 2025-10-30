Google One & YouTube Premium: Mehr als 300 Millionen aktive Abonnenten, Gemini und YouTube wachsen

Google ist nicht nur im Werbegeschäft hocherfolgreich, sondern kann auch mit den beiden Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium immer mehr Nutzer erreichen – das hat man jetzt nicht ohne Stolz erneut vermeldet. Aber auch die Gemini-KI schwingt sich zu immer neuen Höhen auf und kommt auf weit über eine halbe Milliarde monatlicher Nutzer.



Die Google-Mutter Alphabet hat heute Nacht die Google-Quartalszahlen 3/2025 bekannt gegeben und sich in deren Rahmen auch zu aktuellen Nutzerzahlen geäußert, die man sonst eher unter Verschluss hält. Erst im Mai hatte man vermeldet, dass Google One und YouTube Premium zusammen über 270 Millionen Abonnenten haben und offenbar konnte man diesen Wert innerhalb von nur einem Quartal um über zehn Prozent steigern – ein echter Erfolg.

Laut CEO Sundar Pichai kommen Google One und YouTube Premium auf 300 Millionen Abonnenten. Wie sich die Zahlen zwischen den beiden Plattformen aufteilen, wurde nicht verraten. Im Mai lag die Teilung bei 150 Millionen Google One- und 120 Millionen YouTube Premium-Abonnenten. Die beiden Plattformen sind also nicht so weit auseinander und es scheint gut vorstellbar, dass vor allem Google One aufgrund des wachsenden Gemini-Umfangs zugelegt hat.

Obwohl immer mehr Nutzer für ein werbefreies YouTube bezahlen, konnte die Videoplattform erstmals in ihrer Geschichte mehr als 10 Milliarden Dollar nur mit Werbung umsetzen – das zeigt schon, wie enorm die Umsätze in diesem Bereich gestiegen sind. Auch Gemini erweist sich als Zugpferd und kommt jetzt auf 650 Millionen monatliche Nutzer – man ist also nicht mehr ganz so weit entfernt von der nächsten Milliarden-App.

Man sieht sich bei Google zurecht auf dem richtigen Weg und will zukünftig noch mehr investieren, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Allein bei Google Cloud sollen wohl Aufträge in einem Volumen von mehr als 155 Milliarden Dollar vorliegen – unter anderem von der versammelten KI-Konkurrenz. Erst vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass auch die Anthropic-KI zu Google Cloud umzieht.

» Quartalszahlen 03/2025

Letzte Aktualisierung am 2025-10-25 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.