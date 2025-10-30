NotebookLM: Googles KI-Plattform legt deutlich zu – mehr Gemini-KI, Langzeitgedächtnis und mehr Power

Google hat den Funktionsumfang von NotebookLM in den letzten Monaten deutlich erweitert und jetzt legt man auch mal wieder an der Basis nach, denn die Qualität des Chats soll spürbar nach oben geschraubt werden. Laut der Ankündigung kann die App jetzt die volle Gemini-Power nutzen, sich Konversationen merken und sowohl Anfragen als auch Antworten intelligenter verarbeiten.


notebooklm cover

Die Geschichte von NotebookLM ist noch recht kurz, doch die Plattform hat schon eine gewaltige Entwicklung hinter sich, die viele starke neue Funktionen gebracht haben – schaut nur einmal in unser NotebookLM-Archiv. Jetzt nimmt man sich das Kernprodukt der Plattform vor und will bei diesem deutlich nachlegen und die Qualität nach oben schrauben: Der Chat, in dem die eigentliche Konversation über den Inhalt stattfindet, ist nun intelligenter.

Google spricht davon, dass die Chatfunktion in NotebookLM grundlegend verbessert worden ist. Laut internen Tests ist die Zufriedenheit mit NotebookLM nach den Verbesserungen um 50 Prozent angestiegen. Erreicht wurde das durch die folgenden Verbesserungen, die etwa das Kontextfenster vergrößern, mehr Power für umfangreichere Auswertungen geben und einiges mehr. Hier findet ihr die Verbesserungen in Kurzform auf einen Blick.

Natürlichere Gespräche
Ab sofort kann NotebookLM die volle Gemini-Power nutzen und mit einem Kontextfenster von 1 Million Token arbeiten, was die Leistung bei der Arbeit mit großen Dokumentsammlungen deutlich erleichtern soll. Die Kapazität für mehrstufige Gespräche wurde gar versechsfacht, sodass auch bei längere Konversationen relevante Ergebnisse zu erzielen sind.




notebooklm ki

Tiefere Einblicke in die Dokument
NotebookLM legt sich bei der Informationssuche jetzt noch mehr ins Zeug und versucht, die Quellen und deren Inhalte aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Dabei soll NotebookLM über die Anfragen der Nutzer hinausgehen, um einzigartige und differenzierte Antworten erhalten zu können. Das ist besonders für sehr umfangreiche Notizbücher notwendig, bei denen eine sehr sorgfältige Kontextanalyse entscheidet ist.

NotebookLM bekommt einen automatischen Verlauf
Die Gemini-KI in NotebookLM merkt sich jetzt automatisch alle Konversationen, sodass auch nach längerer Zeit oder vielen Zwischengesprächen stets der aktuelle Stand beachtet wird. NotebookLM sollte daher nicht immer wieder dieselben Informationen erhalten müssen, sondern kann Konversationen natürlich fortsetzen. Diese Funktion wird ab sofort schrittweise für alle Nutzer ausgerollt.

» NotebookLM: Google startet neue Audio Overviews – hilfreiche Zusammenfassungen in neuen Formaten

» NotebookLM: Google will das Lernen erleichtern – Quiz, Karteikarten und Audio-Übersichten starten (drei Tipps)

» NotebookLM & Gemini Nano Banana: Google verbessert die Video-Overviews mit dem KI-Bildgenerator (Videos)

[Google-Blog]

