Google Maps: Navigation in Schwarz-Weiß – extremer Energiesparmodus mit Always-on-Darstellung kommt

Die Kartenplattform Google Maps kann nicht nur sehr datenhungrig sein, sondern auch in anderen Bereichen von der Rechenleistung bis zum Energieverbrauch zur Herausforderung für das Smartphone werden. Das wissen auch die Maps-Entwickler und dürften schon sehr bald einen Energiesparmodus einführen, der die gesamte Oberfläche extrem reduziert und in einen Schwarz-Weiß-Modus versetzt.



Google Maps bekommt schon sehr bald einen „Power Saving Mode“, der während der Navigation aktiviert werden kann und den Akku wohl spürbar schonen dürfte. Bei diesem Modus handelt es sich um eine spezielle Option, die während einer aktiven Navigation durch einen Tap auf den Power-Button aktiviert oder deaktiviert werden kann. Tatsächlich erinnert die Darstellung an ein Always-on-Display und könnte auch für diesen Bereich konzipiert werden.

Wird der Modus aktiviert, fährt die Displayhelligkeit nicht nur herunter, sondern die gesamte Karten-App verwandelt sich in den Schwarz-Weiß-Modus. Alle Flächen sind Schwarz und nur noch die Straßen sowie die geplante Route werden in einer helleren Farbe hervorgehoben. Die Straßen sind hellgrau, die geplante Route in einem helleren Grau gehalten. Auf obigen Screenshots könnt ihr diesen Modus bei aktiver Navigation sehen.

Aber nicht nur die Farben ändern sich, sondern auch die Details werden auf das absolute Minimum heruntergeschraubt. Es gibt keine Einträge mehr auf der Karte, keine Straßennamen und auch keine sonstigen Darstellungen. Lediglich das grobe Straßengitter sowie die üblichen Richtungsanzeigen in veränderten Farben. Wer mehr Details benötigt, kann diese jederzeit wieder mit einem Druck auf den Power-Button einschalten.

Ich denke, dass das eine sehr gute Idee ist, gerade wenn man das Smartphone für eine längere Navigation zu Fuß oder mit dem Fahrrad verwendet und die ganzen Details ohnehin nicht benötigt. Diese Always-on-ähnliche Darstellung ist sicherlich etwas, das auch in anderen Apps hilfreich sein könnte.

