Android Auto: Google bringt wohl neue Widgets auf den Homescreen – bringen mehr Flexibilität (Teardown)

android 

Die Oberfläche von Android Auto wurde im Laufe der Jahre modernisiert und mit neuen Funktionen ausgestattet, wobei sicherlich die parallele Nutzung mehrerer Apps als größter Schritt bezeichnet werden kann. Jetzt arbeitet man an einer Adaptierung, mit der es den Nutzern schon bald möglich sein soll, Widgets auf dem Homescreen der Infotainment-Plattform abzulegen.


android auto widget wetter

Die Android Auto-Oberfläche kann seit einiger Zeit auch auf kleineren Displays bis zu drei Apps parallel zeigen, das dürften sehr viele Autofahrer bereits bemerkt haben. Rechnet man die Medienkontrollen am unteren Rand sowie temporäre Benachrichtigungen dazu, kommt man sehr kurzfristig gar auf eine noch höhere Zahl. Doch nicht alle Apps sind sinnvoll im kleinsten Raster sinnvoll nutzbar, sodass Google jetzt an einer neuen Funktion arbeitet.

android auto widget settings

Nutzer sollen mit dem „Project Earth“ in Zukunft die Möglichkeit erhalten, Widgets auf dem Homescreen abzulegen. Diese werden statt des kleinen Medienplayers gezeigt und sollen zusätzliche Funktionalität an die Oberfläche bringen. Grundsätzlich will man damit wohl die am Smartphone angebotenen Widgets in angepasster Form zu Android Auto bringen, wobei das Platz-Angebot natürlich stark begrenzt ist.

Die Widgets nehmen stets den Platz des kleinen Medienplayers ein und es kann wohl auch nur stets ein einziges Widget gezeigt werden. Gut möglich, dass man hier auch auf die Widget-Stapel setzen und einen Swipe durch mehrere Apps ermöglichen will. Das wäre dann meiner persönlichen Meinung nach auch der einzige Vorteil, den ein Widget gegenüber einer Mini-Oberfläche der bisher dort gezeigten Apps hat.

Das Projekt befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium und dürfte noch viele Monate vom Release entfernt sein. Ohnehin hat das Android Auto-Team mit dem bevorstehenden Rollout von Gemini statt Android Auto noch das heißeste Eisen im Feuer, dessen Projekt erst einmal abgeschlossen werden will.

[9to5Google]

