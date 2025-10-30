Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 3.1 ist da

Erneut im Wochentakt legt Google noch einmal für die Pixel-Smartphones nach und hat vor wenigen Stunden die neue Android 16 QPR2 Beta 3.2 veröffentlicht, die eine Reihe von Bugfixes an Bord hat. Es ist bereits der dritte QPR2-Release in diesem Monat, sehr wahrscheinlich vorerst der letzte, und dürfte das neue Betriebssystem für den baldigen finalen Rollout vorbereiten. Auch Stabilitätsverbesserungen sollen an Bord sein.



Google saust auch bei den Android 16 Betas noch einmal durch die Versionen und hat jetzt erneut nachgelegt. Erst Mitte Oktober gab es die Android 16 QPR2 Beta 3, eine Woche später die Android 16 QPR2 Beta 3.1 mit einem sehr wichtigen Bugfix rund um die Stabilität der Pixel-Smartphones und jetzt – eine Woche später – stehen wir schon bei der Android 16 QPR2 Beta 3.2. Google geht nicht im Detail auf die Verbesserungen ein, diese dürften aber wohl signifikant sein, sodass es nicht länger warten konnte.

Das Update behebt laut Google eine Reihe von Problemen auf den Pixel-Smartphones und soll außerdem die Stabilität des gesamten Betriebssystems verbessern. Was damit genau gemeint ist, lässt sich aufgrund der nicht-aufgeführten Release-Notes nicht sagen. Das Update ist mit einer Größe von gerade einmal 45,9 Megabyte auch recht schlank, sodass es vielleicht wirklich nur um Details geht – die in einigen Fällen aber bekanntlich den Unterschied machen können.

Es ist zu erwarten, dass das jetzt die letzte Vorabversion vor Android 16 QPR2 ist und die Entwickler intern endgültig weiterziehen. Denn wir können schon in der kommenden Woche mit einer möglichen Android 16 QPR3 Beta 1 sowie mehr oder weniger parallel oder mit einigen Tagen Verzögerung auch der ersten Entwicklervorschau von Android 17 rechnen. Wirklich prognostizieren lässt sich das allerdings nicht, weil Google die neuen Android-Versionen nicht selten überraschend veröffentlicht.

Die Android 16 QPR2 Beta 3.2 steht ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation bereit.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Android 16 QPR2 Beta (Screenshots)

[Reddit]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.