Pixel Watch: Neue exklusive Google-App – die Google Uhr wird nicht mehr für WearOS-Nutzer angeboten

Google fokussiert sich im Smartwatch-Bereich zunehmend auf die eigene Hardware und hat jetzt eine weitere App exklusiv nur für die Pixel Watch geschaltet, die bisher für alle WearOS-Nutzer angeboten wurde: Jetzt hat man offiziell angekündigt, und es auch gleich vollzogen, dass die Google Uhr nicht mehr über den Play Store heruntergeladen, sondern nur noch als vorinstallierte App aktualisiert werden kann.



Auch auf Smartwatches gibt es eine Reihe von Standard-Apps, die Google – so wie bei den Smartphones – als eine Art Grundausstattung anbietet, die von vielen Herstellern dankend angenommen wird. Manchmal werden diese Apps übernommen, in anderen Fällen suchen sich die Hersteller alternative Apps oder entwickeln eigene Anwendungen. In diese Kategorie gehört auch die Google Uhr, die – anders als es der Name suggeriert – gar nicht für die Uhrzeit verantwortlich ist oder diese überhaupt anzeigen kann. Stattdessen bietet sie eine Stoppuhr, den Timer, den Wecker und ähnliche Dinge.

Die Google Uhr steht schon seit den frühesten WearOS-Tagen zum Download bereit und dürfte sehr viele Fans bzw. Nutzer haben. Obwohl andere Marken von Samsung bis OnePlus bekanntlich ihre eigene App haben und diese auf den Geräten vorinstallieren – oftmals basierend auf der bekannten Google-Variante. Wer dennoch die Google Uhr nutzen wollte, konnte das bisher per Download aus dem Google Play Store tun – das galt zumindest bis zum gestrigen Tag. Jetzt ist das nur noch auf der Pixel Watch möglich.

Wer jetzt versucht, die Uhr-App aus dem Google Play Store herunterzuladen, bekommt lediglich die eigenen Geräte als inkompatibel aufgelistet. Nur auf einer Pixel Watch lässt sich die Uhr-App noch herunterladen. Wer die App bereits auf seiner Smartwatch installiert hat, kann sie nach wie vor verwenden, wird aber auch keine Updates mehr erhalten. Die fehlenden Updates dürften bei dieser App-Kategorie sicherlich für lange Zeit zu verschmerzen sein. Doch beim nächsten Smartwatch-Wechsel wird die App verschwinden.

Google hat sich noch nicht zu den groben Plänen geäußert, doch erst vor wenigen Tagen wurde auch die Wetter-App für WearOS eingestellt, sodass man offenbar eine Exklusiv-Strategie verfolgt. Nutzer alternativer Smartwatches müssen sich an eine andere App gewöhnen oder eine Pixel Watch kaufen.

» Pixel Watch: Google veröffentlicht das Oktober-Update für die Smartwatches der ersten Generation – jetzt EOL

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.