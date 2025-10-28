Pixel Watch: Google veröffentlicht das Oktober-Update für die Smartwatches der ersten Generation – jetzt EOL

Google versorgt viele Pixel Watch-Smartwatches regelmäßig mit Updates und jetzt gibt es auch für die erste Generation noch einmal eine Aktualisierung: Das mutmaßlich letzte Update für die Pixel Watch ist da und wird in diesen Tagen auf alle noch aktiv genutzten Geräte ausgerollt. Es bringt die Smartwatch sowohl in puncto Sicherheit als auch Stabilität noch einmal auf den letzten Stand.



Der Oktober war für Nutzer einer Pixel Watch der ersten Generation eine kleine Achterbahnfahrt: Schon zu Beginn des Monats wurde WearOS 6 für die Pixel Watches veröffentlicht, das eigentlich auch für die 2022er-Smartwatch hätte kommen sollen. Doch kurz darauf hatte Google die Befürchtungen bestätigt, dass die Pixel Watch kein WearOS-Update mehr erhält und es dann leider auch dabei belassen.

Doch jetzt, kurz vor Ende des Monats, hat man noch einmal ein Update veröffentlicht. Dieses bringt den Oktober-Patch mit allen verfügbaren Sicherheits-Aktualisierungen sowie den üblichen Ankündigungen der Performance-Verbesserungen. Die letzte Buildnummer lautet „BW1A.251005.003.W1“ und ist das erste Update seit Juni dieses Jahres. Trotz der Verkündung von Sicherheits- und Performance-Verbesserungen bleibt der Patch-Level auf dem Datum von Juni 2025.

Im Laufe des Smartwatch-Lebens hat die Pixel Watch dutzende monatliche Updates erhalten und wurde auch in puncto Betriebssysteme mit WearOS 3.5, WearOS 4, WearOS 5 und WearOS 5.1 stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Doch WearOS 6 wird es nicht mehr geben und es ist davon auszugehen, dass das seit gestern Abend ausgerollte Update die Tür für alle weiteren Aktualisierungen endgültig geschlossen hat.

Trotz mittlerweile siebenjähriger Update-Garantie für die Smartphones versorgt Google die Pixel Watches weiterhin nur drei Jahre lang mit Updates. Die Deadlines für die aktiven Generationen lauten Oktober 2026 für die Pixel Watch 2, Oktober 2027 für die Pixel Watch 3 und Oktober 2028 für die aktuelle Pixel Watch 4.

[9to5Google]