Fitbit & Gemini: Google startet neuen Health Coach für erste Nutzer – Trainer für Fitness, Gesundheit und Schlaf

Google hat vor wenigen Tagen den neuen Gemini Health Coach vorgestellt, der als Bestandteil von Fitbit starten und das Tracking sowie die Auswertung von Vitalwerten auf eine ganz neue Stufe stellen soll. Jetzt geht man in die Testphase und bietet ersten US-Nutzern die Möglichkeit, das neue Tool auszuprobieren. Es ist tatsächlich ein kostenpflichtiger Bestandteil der Fitbit-App.



Google stellt sich mit Fitness-Bereich neu auf und wird nicht nur neue Fitbit-Fitnesstracker auf den Markt bringen, sondern auch die Software rundum überarbeitet – und der erste Schritt beginnt jetzt. Im Rahmen eines Preview-Programms bietet man zahlenden US-Nutzern von Fitbit Premium die Möglichkeit, den neuen Health Coach auszuprobieren. Dabei handelt es sich nicht nur um simple neue Funktionen oder eine überarbeitete Oberfläche, sondern um einen ganz neuen Ansatz in diesem Bereich – natürlich mit Künstlicher Intelligenz.

Der Gemini-Ableger soll nach Angaben im Google-Blog sowohl Fitnesstrainer als auch Schlafcoach und Gesundheits- und Wellnessberater sein, sowie natürlich die klassischen Funktionen in diesen Bereichen ausfüllen. Man will allen Nutzern helfen, ihr Bestes zu geben, gesund zu leben und auch proaktiv interagieren. Egal ob im Büro, zu Hause oder mit der Familie – der Health Coach soll in allen Situationen hilfreich sein.

Das Ziel war es, einen Coach mit Weltklasse-Expertise zu entwickeln, der jederzeit zur Verfügung steht, wenn er benötigt wird. Das passt natürlich sehr gut zum möglichen neuen Fitnesstracker-Konzept. Das Tool passt sich kontinuierlich an die persönlichen Gesundheits- und Wellnesswerte an und ist individuell auf die Ziele und Lebensumstände zugeschnitten. In den folgenden beiden Videos könnt ihr sehen, wie sich das neue Angebot aufbaut.









Wer mehr erfahren möchte, findet alle Details in unserem ausführlichen Artikel zum Gemini Health Coach. Google hat sich bereits umfangreich dazu geäußert und gezeigt, was man sich schon für die erste Version alles rund um die Fitness, die Vitalwerte, die Gesundheit und das Schlaftracking vorstellt. US-Nutzer von Fitbit Premium können das Tool jetzt ausprobieren, die volle Version wird erst für das nächste Jahr erwartet.

» Fitbit: Google kündigt überraschend neue Hardware an – aufregende neue Fitnesstracker sollen 2026 starten

Letzte Aktualisierung am 2025-10-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[9to5Google]