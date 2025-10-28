Fitbit: Google kündigt überraschend neue Hardware an – aufregende neue Fitnesstracker sollen 2026 starten

Google hat sich in den letzten Jahren kaum spürbar darum bemüht, die Marke Fitbit mit ihren Fitnesstrackern und Smartwatches am Leben zu erhalten. Doch das soll sich wohl ändern, denn jetzt hat man völlig überraschend neue Hardware für das nächste Jahr angekündigt, mit denen die Fitbit-Mission wieder aufleben soll. Man spricht schon jetzt von einem aufregenden Jahr.



Google stellt sich in puncto Fitness im kommenden Jahr noch einmal ganz neue auf. Das hat man schon vor einigen Wochen mit der Präsentation des Gemini Health Coach angekündigt und es zeigt sich auch am aktuellen App-Angebot. Denn tatsächlich hat das Unternehmen derzeit nicht weniger als vier Google Fitness-Apps im Portfolio, die allesamt unterschiedliche Ansätze und Aufgaben verfolgen.

Doch bei den Apps soll es nicht bleiben, sondern man will sich auch im Hardware-Bereich abseits der Pixel Watch noch einmal ganz neu aufstellen und blickt schon jetzt auf ein „aufregendes kommendes Jahr“ vor. Konkret heißt es im Blogpost, dass man „neue Fitbit-Hardware im nächsten Jahr“ auf den Markt bringen will. Aus der eigentlich erwarteten Erweiterung der Pixel Watch-Linie um ein Fitnesstracker-Sortiment wird daher wohl vorerst nichts werden.

Weiter als diese beiden Sätze der Ankündigung lässt man sich noch nicht in die Karten blicken, doch es ist zu erwarten, dass sich die neue Hardware hauptsächlich um den Bereich der Fitnesstracker drehen wird. Zwar ist eine neue Fitbit-Smartwatch nicht gänzlich ausgeschlossen, doch eine erneut auflebende Konkurrenz zur Pixel Watch (die ja ebenfalls über die Fitbit-Funktionen verfügt) wäre vielleicht für beide Marken von Nachteil.

In puncto Hardware würde ich von den neuen Produkten nicht viel erwarten, denn der Neustart dürfte sich hauptsächlich um den Gemini Health Coach und dessen völlig neue Ansätze des Fitness- und Health-Trackings drehen. Damit können dann auch die Tracker zu ihren Wurzeln zurückkehren und ohne größere Interaktionen wichtige Vitalwerte und Aktivitäten aufzeichnen sowie die Nutzer informieren.

