Google Play Store Aktion: Diese 55 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

play 

Zum Start in die Aktionen-Woche gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das kommende Pixel Feature Drop, über die neue Fitbit-Hardware und die neuen Android 17 App-Bubbles. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 28.10.2025

Apps
QR & Barcode Scanner PRO
QR & Barcode Scanner PRO
Download QR-Code
QR & Barcode Scanner PRO
Entwickler: Gamma Play
Preis: Kostenlos
QR-Code-Leser PRO
QR-Code-Leser PRO
Download QR-Code
QR-Code-Leser PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Edge Side Bar - App Shortcuts
Edge Side Bar - App Shortcuts
Download QR-Code
Edge Side Bar - App Shortcuts
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Simple Quote Widget
Simple Quote Widget
Download QR-Code
Simple Quote Widget
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Fake call screen - Prank call
Fake call screen - Prank call
Download QR-Code
Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Offline Password Manager
Offline Password Manager
Download QR-Code
Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Download QR-Code
Scan Text From Image English
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
Download QR-Code
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
Widgets 2: Watch face
Widgets 2: Watch face
Download QR-Code
Widgets 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
City Destructor HD
City Destructor HD
Download QR-Code
City Destructor HD
Entwickler: NODETRACK
Preis: Kostenlos
Apart2
Apart2
Download QR-Code
Apart2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
PipeMan
PipeMan
Download QR-Code
PipeMan
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Balance Game
Balance Game
Download QR-Code
Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
Stickman Legends: Kampf-spiele
Download QR-Code
Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
Download QR-Code
TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
10x10 Merge Dice
10x10 Merge Dice
Download QR-Code
10x10 Merge Dice
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Jewel Match
Jewel Match
Download QR-Code
Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Scroll Match3
Scroll Match3
Download QR-Code
Scroll Match3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Swipe Break Out PvP P
Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Paint Monster
Paint Monster
Download QR-Code
Paint Monster
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Frog
Frog
Download QR-Code
Frog
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
JumpHigh
JumpHigh
Download QR-Code
JumpHigh
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Emoji Sudoku
Emoji Sudoku
Download QR-Code
Emoji Sudoku
Entwickler: iberk.me
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Sudoku Puzzle - Premium
Sudoku Puzzle - Premium
Download QR-Code
Sudoku Puzzle - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Turqoise - Icon Pack
Turqoise - Icon Pack
Download QR-Code
Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lime - icon pack
Lime - icon pack
Download QR-Code
Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Download QR-Code
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Strawberry - Pink Icon Pack
Strawberry - Pink Icon Pack
Download QR-Code
Strawberry - Pink Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OTO - Icon Pack
OTO - Icon Pack
Download QR-Code
OTO - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sudus - Hexa Icon Pack
Sudus - Hexa Icon Pack
Download QR-Code
Sudus - Hexa Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

