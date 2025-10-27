Pixel 10-Smartphones: Jetzt noch hohe Rabatte sichern – viele starke Aktionen im Google Store enden heute

Google hat die Pixel 10-Smartphones vor gut zwei Monaten auf den Markt gebracht, die jetzt im Rahmen einer starken Konter-Aktion mit hohem Rabatt zu haben sind. Nur noch heute bekommt ihr im Google Store bei Amazon neben den vergünstigen Preisen einen Sonderrabatt in Höhe von mindestens 100 Euro sowie einen Eintauschbonus von 100 Euro zusätzlich.



Gute Nachrichten für alle Pixel-Fans, die die bisherigen Aktionen verpasst haben, denn im Google Store bei Amazon legt man jetzt als Reaktion auf den Mitbewerb noch einmal mit starken Preisen nach: In diesen Tagen bekommt ihr die zehnte Generation zum günstigen Preis und zusätzlich eine Reihe von Aktionen oben drauf, die den Gesamtpreis ordentlich drücken können. Gültig hauptsächlich für die Pixel 10-Smartphones, zum Teil aber auch für die neunte Generation.

Starke Aktionen auf die Pixel 10-Smartphones

Ihr bekommt jetzt einen Sofort-Rabatt von mehr als 100 Euro auf die Smartphones, der direkt im Einkaufswagen vor dem Absenden der Bestellung abgezogen wird. Zusätzlich gelten jetzt noch die 100 Euro Eintauschbonus, die euch bei Eintausch eures alten Smartphones dessen errechneten Wert PLUS 100 Euro oben drauf bescheren – das senkt den Kaufpreis erneut deutlich. Aber damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Beim Kauf eines Pro-Modells erhaltet ihr nur noch bis November ein Jahr Google One AI Pro kostenlos, sodass ihr den Gemini-Funktionsumfang auf den Smartphones voll ausschöpfen könnt. Das entspricht einer Ersparnis von mehr als 250 Euro, falls ihr das Abo sowieso abschließen wolltet – was bei Pixel-Nutzern nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und damit auch das Entertainment nicht zu kurz kommt, gibt es noch 60 Tage Audible gratis. Das solltet ihr im Gesamtpaket nicht verpassen.

Weil die zusätzliche Ersparnis erst vor dem Bestellvorgang abgezogen wird, ist diese im Grundpreis nicht sichtbar. Klickt daher auf die folgende Amazon-Box und schaut euch die Gesamtersparnis direkt an.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

