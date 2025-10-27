Ballsaal im Weißen Haus: Google finanziert Ostflügel-Abriss und Bau des umstrittenen Trump-Projekts

Nach einer deutlichen Abkühlung während der Biden-Präsidentschaft kann man Google seit dem Amtsantritt von Donald Trump sicherlich eine gewisse Nähe attestieren, die sich bereits mehrfach gezeigt hatte und sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Wie vor wenigen Tagen bekannt geworden ist, gehört Google zu den größten Finanziers des im Bau befindlichen Ballsaals im Weißen Haus. Ganze sieben Prozent Der Kosten werden von der Google-Mutter Alphabet getragen.



Vor etwas mehr als einer Woche sind die Abrissbagger am Weißen Haus angerollt und haben den East Wing entgegen vorheriger Zusagen dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für den von Donald Trump erträumten Ballsaal zu machen. Dabei handelt es sich allein schon wegen der Symbolik des Gebäudes um kein normales Bauprojekt, sodass es natürlich in allen Medien gewesen ist. Trump hatte stets betont, dass das Projekt zu einem sehr großen Teil durch Spenden finanziert wird – aber von wem?

Jetzt ist bekannt geworden, dass Google zu den größten „Spendern“ gehört. Google oder die Google-Mutter Alphabet steuern 22 Millionen Dollar zum Projekt bei, was in etwa sieben Prozent der geplanten Gesamtkosten entspricht. Es ist anzunehmen, dass Google damit Hauptfinanzier ist, denn die Liste der Spender ist nicht nur prominent, sondern auch lang. Neben Google stehen darauf Amazon, Apple, HP, Meta, Microsoft, Palantir, T-Mobile und viele weitere bekannte Unternehmen.

Durch welche Kanäle das Google-Geld in den Bau fließt, lässt sich kaum nachvollziehen. Der Betrag soll aus einem Vergleich zwischen YouTube und Trump stammen, das den damals ehemaligen US-Präsidenten auf der Videoplattform gesperrt hatte. Ob es eine Form der Zweckgebundenheit gegeben hat, ist nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass man bei Google nicht ganz unglücklich darüber ist, über diesen Betrag am Projekt teilzuhaben, nachdem unzählige weitere Tech-Unternehmen die Schleimspur vergrößert haben.

Zuletzt wurde bekannt, dass YouTube die Richtlinien enorm gelockert hat, um auch Verschwörungstheoretikern wieder eine Heimat bieten zu können – inklusive offiziell im eigenen Blog veröffentlichten Biden-Bashing.

» YouTube: Verschwörungstheorien und Desinformation sind jetzt wieder Willkommen + Kritik an Biden und EU

» YouTube: Zweite Chance für gesperrte Nutzer startet – Desinformationen und Fake News dürfen wieder zurück

» Alle Google-Entwicklungen rund um Donald Trump

[Der Standard]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.