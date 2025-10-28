Google TV: Start auf vielen Millionen neuen Geräten – als personalisierte Entertainment-Plattform für Hotels

Das Smart TV-Betriebssystem Google TV kommt weltweit auf Hunderten Millionen Geräten zum Einsatz und schon bald könnten es noch deutlich mehr sein. Eine Partnerschaft mit dem Vielreisenden sicherlich bekannten DIRECTV soll ab dem kommenden Jahr dafür sorgen, dass Google TV als erweiterte Entertainment-Plattform in Hotelzimmern zum Einsatz kommen soll – inklusive Zugriff auf die privaten Streamingdienste.



In vielen Hotelzimmern befinden sich Fernseher mit einer von der Hotelkette angepassten Oberfläche. Diese besteht meist aus einer Grußbotschaft für den Gast, einem ständig wiederholenden Werbefilme sowie den Zugriff auf Informationen, möglicherweise kostenpflichtige Streamings und natürlich mit dem Live-Fernsehen. Einer der größten Anbieter in diesem Bereich ist DIRECTV, das schon ab dem kommenden Jahr umfangreich auf Google TV setzen will.

Mit dem neuen Angebot sollen die Nutzer eine „erweiterte Entertainment-Plattform“ erhalten, die auf dem Google-Betriebssystem basiert. Auf obigem Bild ist ein Entwurf zu sehen, der laut dem Anbieter aber noch nicht das finale Design zeigt. Es zeigt sich aber schon, dass Google TV in diesem Einsatzgebiet völlig anders aussehen wird, als es auf dem heimischen Smart TV der Fall ist – was sicherlich keine große Überraschung ist. Dennoch sollen die Nutzer nicht auf ihr privates Entertainment verzichten müssen.

In der Ankündigung heißt es, dass die Hotelgäste über diese neue Plattform auf ihre eigenen Streamingdienste von Netflix und Disney+ über HBO Max und Apple TV bis YouTube zugreifen können – und das ganz ohne lästige Passworteingabe. Stattdessen sollen Nutzer durch das Scannen eines QR-Codes eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Login auf dem Smartphone herstellen können. Kennt man bereits, es ist aber noch nicht bekannt, ob auf die etablierte Umsetzung oder eine DIRECTV-eigene App gesetzt wird.

Wir dürfen gespannt sein, wie diese neue Umsetzung aussieht und wie schnell Hotels diese adaptieren. Der Rollout soll schon ab Anfang 2026 erfolgen, aber natürlich wird es Jahre dauern, bis man in den Hotels eine gewisse Abdeckung erreicht hat. Für den kommenden Sommerurlaub in einem modern ausgestatteten Hotel stehen die Chancen aber vielleicht gar nicht so schlecht.

