Halloween: Pac-Man zocken bei Google – nur noch heute die schaurige Version im Google-Doodle spielen

Die Tage stehen wieder ganz im Zeichen von Halloween und auch in diesem Jahr lässt es sich bei Google nicht nehmen, wieder ein interaktives Doodle zu schalten. So wie in (fast) jedem Jahr setzt man auf ein Spiel, das diesmal sehr vielen Nutzern bekannt sein dürfte: Nur noch heute könnt ihr auf der Google-Startseite Pac-Man in einer speziellen Halloween-Version zocken.



Zu Halloween schaltet Google seit vielen Jahren ein schauriges Doodle und hat dafür auch immer wieder auf interaktive Logo-Veränderungen gesetzt, bei denen die Nutzer ihre Zocker-Künste unter Beweis stellen durften. In diesem darf es wieder ein Spielchen sein, doch statt Monsterkatzen oder Geister zu jagen, gibt es in diesem Jahr den absoluten Spieleklassiker Pac-Man zu sehen – und eben auch zu spielen.

Das heutige Google-Doodle zeigt einen kurzen Auszug aus dem Spiel, wobei einer der wichtigsten Momente abgebildet ist: Pac-Man rennt vor den Geistern davon, frisst gleichzeitig alle Punkte und Bonis und könnte somit kurz vor dem Gewinn des Spiels stehen. Außerdem wird ein Sonderelement gefressen, sodass die Geister für einige Sekunden verwundbar sind und umgekehrt von Pac-Man gejagt werden. All das ist im Logo zu sehen.

Darüber zeigt sich der Google-Schriftzug in passender Darstellung, wobei das zweite O auch heute wieder einen pulsierenden Button darstellt, mit dem das Spiel begonnen werden kann. Ein Klick oder Tap und schon geht es los. Ihr könnt Pac-Man sowohl auf dem Smartphone als auch im Desktopbrowser spielen.









Zur Feier von Halloween geht PAC-MAN auf Süßigkeitenjagd! Deine Mission: Führe ihn durch acht Level, darunter vier einzigartige Spukhaus-Labyrinthe. Achte genau auf die Details in den Häusern, denn ihr Design spiegelt die Persönlichkeit des jeweiligen Geistes wider, der dort sein Unwesen treibt. Schnapp dir Power-Pellets, um das Blatt zu wenden und die Geister selbst zu jagen! 👻

Das Spiel muss wohl nicht mehr erklärt werden. Im Google-Spiel gibt es tatsächlich ganze acht Level, wobei vier Spezialvarianten darunter sein sollen. Das erste Level ist so ikonisch wie das Spiel selbst und traditionell in allen Varianten enthalten – das gilt auch für das jetzt spielbare Google-Doodle. Schaut es euch an und zockt eine Runde, bevor das Doodle mutmaßlich am 1. November wieder von der Startseite verschwindet.

» Google Frightgeist 2025: Die beliebtesten Halloween-Kostüme, Dekos, Menüs, Partys und mehr (Toplisten)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.