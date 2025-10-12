Google Frightgeist 2025: Die beliebtesten Halloween-Kostüme, Dekos, Menüs, Partys und mehr (Toplisten)

Die Tage sind kürzer geworden, die Abende dunkler und damit steht schon bald Halloween vor der Tür, auf das sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen freuen dürften. Wer in puncto Kostüme, Partys und Zubehör noch unschlüssig ist, kann sich jetzt bei Google Frightgeist inspirieren lassen. Dort listet man die beliebtesten Halloween-Kostüme, Trend-Menüs zu Halloween und vieles mehr.



Das Team von Google Trends betreibt bereits seit zehn Jahren die Plattform Google Frightgeist, die kurz vor Halloween die trendenden Suchanfragen zum schaurigen Thema auswertet und in Toplisten aufbereitet. Herausgekommen ist auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Toplisten über die beliebtesten Halloween-Kostüme, die populärsten Menüs, Dekoration, Reiseziele für Partys sowie die Themenwahl für die Halloween-Party.

In diesem Jahr beziehen sich die Toplisten rein auf die USA und können auch nur nach den US-Bundesstaaten gefiltert werden, doch in unseren globalen Zeiten sind gerade die Trends in solchen Bereichen sehr ähnlich. Denn die TV-Shows ähneln sich, die trendenden Produkte, die globalen Hypes und andere Dinge. Wer sich in der US-Topliste inspirieren lässt, ist daher auch hierzulande auf der sicheren Seite.

Die ersten fünf Plätze bei den Kostümen werden in diesem Jahr von den Demon Hunters dominiert, gefolgt von Chicken Jockey aus Minecraft, den Labubus, dann schon wieder Demon Hunters und dann die üblichen verdächtigen Themen und Figuren. Google listet aber auch die beliebtesten Kinderkostüme, Kostüme für Hunde (das scheint wohl ein großes Thema zu sein) oder gemeinsame Kostüme für Paare.

Schaut einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr ja noch die eine oder andere Inspiration für euer Kostüm oder – die größere Herausforderung – für die Vorbereitung eurer eigenen Halloween-Party.

» Google Frightgeist

[Google-Blog]