Pixel-Smartphones: Google verkündet Partnerschaft mit Media Markt Saturn – Reparatur jetzt an Smartbars

Google hat mit den Pixel-Smartphones in den letzten Jahren größere Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit getan, denn es wurde nicht nur die Nutzungsdauer verlängert, sondern auch die Reparatur vereinfacht. Jetzt hat man eine gute Nachricht für alle Pixel-Nutzer in Deutschland, denn ab sofort können die Geräte auch bei MediaMarkt und Saturn zur Reparatur gegeben werden.



Google setzt bei den Pixel-Smartphones auf eine möglichst einfache Reparierbarkeit. Dafür bietet man in einigen Ländern Partnerschaften mit iFixit, hat ein wachsendes Netzwerk an Reparatur-Partnern und bietet gar umfangreiche Reparatur-Anleitungen zum Download an. Jetzt macht man in Deutschland einen sehr großen Schritt und steigert die Reichweite für dieses Programm deutlich.

Ab sofort können die Pixel-Smartphones bei MediaMarkt und Saturn zur Reparatur bei den Smartbars gegeben werden. Dazu muss vorab ein Termin im Pixel-Reparaturportal gebucht und dann eine Smartbar in der Nähe ausgewählt werden. Anschließend kann das Gerät sofort dorthin gebracht werden und je nach Verfügbarkeit der Teile kann eine Reparatur noch am selben Tag erfolgen. Ist es komplizierter, wird das Gerät von MediaSaturn zu einem weiteren Partner eingesendet.

MediaMarkt Saturn bietet nichts, was andere Reparaturdienste nicht auch können, hat aber die Ressourcen und Reichweite, um das für die Nutzer deutlich komfortabler und schneller zu erledigen. Zunächst startet man diesen Service in 64 Filialen in Deutschland, bis Ende 2026 will man in allen 300 Filialen mit Smartbar vertreten sein.

Ich denke, dass das für Google ein wichtiger Schritt ist, um die Akzeptanz der Pixel-Smartphones auch hierzulande weiter zu erhöhen. Zwar haben auch MM und Saturn nicht gerade die Krone in puncto Kundensupport auf, doch weil der Google-Support oftmals aus ChatBots besteht und nur Textbausteine liefert, dürften sich viele Nutzer sicherlich damit wohlfühlen, einen menschlichen Ansprechpartner bei MM Saturn zu haben.

