Google stellt sich für die KI-Ära ganz neu auf und spendiert anlässlich dessen auch den wichtigsten Produkten ein neues Logo im Gemini-Stil. Nach den ersten drei Umstellungen zeigen sich jetzt auch für Google Maps und Google Fotos neue Logos, die in Kürze bei allen Nutzern auftauchen sollten und auf den bereits bekannten Farbverlauf setzen.



Das Google-Design kann sich in Abständen von mehreren Jahren ändern, wobei wir uns derzeit wieder in einer Phase der Umstellung befinden. Nachdem vor einigen Jahren alle App-Icons enorm vereinfacht und von jeglichen Tiefen, Schatten, 3D-Effekten oder Details befreit worden sind, darf es jetzt im Rahmen der etablierten Palette wieder etwas farbenfroher sein: Die umgestellten Logos erhalten einen Farbverlauf zwischen den bisher sehr deutlich sichtbaren Abstufungen.

Im obigen Beispiel seht ihr die Umstellung des Google-Logos, die vor einigen Wochen offiziell als Start in die KI-Ära angekündigt worden ist. Es zeigt sich, dass man grundlegend bei den Farbabstufungen und auch der Positionierung der einzelnen Farben bleibt, statt auf harte Kanten aber auf einen sehr weichen Übergang mit Farbverlauf setzt. Das sieht schick aus und schafft mit wenigen Mitteln einen modernen Look.

Bislang wurden die Logos für die Google-App, für Gemini sowie für Google Home umgestellt und schon bald folgen mit Google Maps und Google Fotos die nächsten beiden Apps. Auf den beiden folgenden Bildern könnt ihr die neuen Logos sehen, die jetzt innerhalb der Gemini-App aufgetaucht sind und daher ziemlich sicher im Laufe der nächsten Tage oder Wochen auch in die Apps kommen werden.









Ich denke, dass beide Logos sehr stark von dieser Umstellung profitieren – mehr noch als die anderen Apps. Man bleibt bei der etablierten Form und schafft dennoch einen deutlich moderneren Look. Der Effekt, dass das Logo zu Leuchten scheint, zeigt sich auch bei dieser Umstellung. Gleichzeitig hat man sich die Form des Google Maps-Logos vorgenommen und den Pin sowohl in seiner äußeren als auch inneren Form verändert. Das größere Loch könnte man möglicherweise dafür nutzen, gewisse Informationen darin zu platzieren.

Es ist zu erwarten, dass auch alle anderen Apps, die auf die Google-Farben setzen, im Laufe der nächsten Zeit umgestellt werden.

