Android 17: Google bringt ganze Apps auf das Always-on Display – neuer Min-Mode zeigt sich (Screenshots)

Google dürfte schon bald die erste Version von Android 17 veröffentlichen, die offenbar eine interessante Neuerung für alle Geräte im Standby mitbringt: Denn das auf sehr vielen Smartphones unterstützte Always-on Display soll zukünftig ganze Apps anzeigen können. Dazu wird der neuen Android Min Mode eingeführt, dessen erste Umsetzung sich bereits gezeigt hat.



Das Always-on Display ist für viele Android-Nutzer längst zur Selbstverständlichkeit geworden und dürfte vor allem für die Darstellung der Uhrzeit sowie der offenen Benachrichtigungen geschätzt werden. Bei diesem eher geringen Funktionsumfang soll es aber nicht bleiben, denn Google arbeitet an einem „Min Mode“, der schon sehr bald mit dem ersten Release von Android 17 eingeführt werden dürfte.

Beim „Min Mode“ handelt es sich um einen Modus, mit dem sich ganze App-Oberflächen in extrem reduzierter Form auf dem Always-on Display zeigen lassen. Dabei geht es nicht unbedingt um Interaktivität, sondern viel mehr um hilfreichere Informationen – zumindest im Ansatz vergleichbar mit den neuen Live Update-Benachrichtigungen aus Android 16. Auch bei diesen geht es darum, mehr aus den bereits vorhandenen Flächen herauszuholen.

Ein Teardown der aktuellen Android Canary hat ergeben, dass dieser Min Mode eine vom Betriebssystem gesteuerte Oberfläche ist, die auf eine aktiv genutzte App zugreifen und deren reduzierte Oberfläche auf dem eigentlich ausgeschalteten Display zeigen kann. Die vielleicht sinnvollste Nutzung wären vielleicht Medienplayer-Darstellungen, aber im Android-Team scheint man sich für die Premiere für eine andere App entschieden zu haben.









Google Maps Navigation im reduzierten Modus

Wir hatten erst vor wenigen Tagen von der stark reduzierten Google Maps Navigation berichtet, die offenbar schon für dieses Feature entwickelt worden ist. Ich hatte das im ersten Artikel bereits vermutet, denn aktivieren lässt sich dieser Modus über den Power-Button, der bekanntlich das Display ausschaltet. Es bleibt daher beim ausgeschalteten Display, das dann eben von der Google Maps Navigation im AoD bespielt wird.

Ich denke, dass diese kommende Möglichkeit ein sehr großes Potenzial dazu hat, die passive Smartphone-Nutzung zu stärken. Häufig benötigt man nur eine schnelle Information und wenn sich diese ohne Einschalten des Displays (mit den verbundenen Ablenkungen sowie dem erhöhten Akkuverbrauch) ausreichend abrufen lassen, kann das einen spürbaren Einfluss haben.

Diese neue Funktion, die sich noch in Entwicklung befindet, lässt auch das kommen Feature der Pixel-Smartphones in einem neuen Licht erscheinen, mit dem sich das Always-on Display von selbst ausschalten kann.

