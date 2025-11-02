Android startet auf ganz neuen Plattformen: Startschuss für den Desktop und die virtuellen Welten (Screenshots)

Google hat das Betriebssystem Android im Laufe der Zeit auf mehrere Plattformen gebracht, die allesamt recht erfolgreich sind – und jetzt stehen die nächsten großen Sprünge an. Nachdem es lange Zeit beim aktuellen Stand geblieben ist, wird Android sowohl auf dem Desktop als auch in den virtuellen Welten durchstarten. Beide Anläufe unterscheiden sich deutlich vom derzeitigen Portfolio.



Android ist schon seit vielen Jahren das weltweit meistgenutzte Betriebssystem – und das allein bei der Betrachtung der Verbreitung auf Smartphones. Doch Android steht bekanntlich auch auf Tablets zur Verfügung, es kann in Form von Google TV (Android TV) auf Smart TVs genutzt werden, es treibt in stark abgespeckter Form mit WearOS die Smartwatches an und es steht als Android Automotive im Fahrzeug zur Verfügung. Damit wird der mobile Alltag gut abgedeckt und jetzt geht es in die nächsten Welten.

Android kommt auf den Desktop

Der Sprung auf den Desktop wurde über viele Jahre von zahlreichen Projekten immer wieder angedacht, konnte sich aber niemals wirklich durchsetzen. Google will das gleich mit mehreren Anläufen ändern und Android sowohl für große Displays als auch die veränderte Nutzung am Desktop fit machen. Wir haben euch bereits die zwei Desktop-Anläufe von Google zusammengefasst, die einmal mit dem vom Smartphone gestreamten Desktopmodus sowie Android als Betriebssystem-Ersatz für ChromeOS in Arbeit sind.

Um diese neuen Oberflächen und Möglichkeiten zu etablieren, will man aber auch das Multitasking auf Tablets und Smartphones optimieren und gleichzeitig die Fenster-Nutzung sehr breit in Android einführen. Alles zum aktuellen Stand von Android auf dem Desktop sowie den großen Plänen für das nächste Jahr haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

Android für die virtuellen Welten

Android ist mit Smartphones, Tablets, Smartwatches und im Auto ein „mobiles“ Betriebssystem, hat mit Google TV aber auch eine ortsfeste Komponente. Jetzt positioniert man sich mit dem Start von Android XR für virtuelle Welten irgendwo dazwischen. Erst vor wenigen Tagen hat man den Startschuss für das neue Betriebssystem gegeben, das sowohl auf VR-Headsets wie dem Samsung Galaxy XR Headset zum Einsatz kommen soll, als auch auf smarten Brillen mit AR-Einblendungen.

Wir haben euch bereits die neuen Android XR-Oberflächen gezeigt, die sich je nach verwendetem Gerät sehr deutlich voneinander unterscheiden. Das hat mich hier im Blog bereits dazu veranlasst, die Frage in den Raum zu stellen, ob Android das richtige Betriebssystem für Smart Glasses ist. Die Antwort darauf kann sich jeder nach Lektüre des Artikels inklusive Videomaterial selbst geben.

Es sind spannende Zeiten für Android und wir dürfen interessiert darauf blicken, wie sich diese beiden neu ins Auge gefassten Plattformen entwickeln werden. Ich denke, dass der Desktop für Google langfristig ein großer Erfolg werden wird, bei den virtuellen Welten bin ich mir aber – so wie bei der gesamten Geräteklasse seit mehreren Jahrzehnten – nicht so sicher.

