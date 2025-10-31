Android Update: Neue App-Bubbles, Android 17 kommt, Android XR startet und Android Auto-Neuerungen

Wir sind am letzten Oktober-Tag angekommen und auch zu Halloween können wir auf eine interessante Android-Woche zurückblicken, die viel Neues im Gepäck hatte: Wir haben über Android XR und dessen Aussichten berichtet, viele Android Auto-Neuerungen gezeigt, spekulieren über Android 17 und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zu Ende gehende Android-Woche hat uns viele Neuerungen rund um die Plattform außerhalb des Smartphone-Betriebssystems gebracht. Denn wir konnten mit einem großen Schwung über Android XR informieren, über mehrere Neuerungen in Android Auto, spekulieren über Android 17 und beichten natürlich auch über den Abschluss von Android 16 QPR2. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google Maps Navigation in Android Auto

Die Google Maps Navigation in Android Auto ermöglicht es jetzt für alle Nutzer Verkehrsmeldungen abzugeben. Dazu hat man an der Oberfläche geschraubt und den entsprechenden Button sichtbar gemacht, der bisher auf sehr viele Displays verborgen gewesen ist. Das dürfte für einen deutlichen Anstieg an Verkehrsmeldungen sorgen, die bisher nur per Sprache oder eben gar nicht abgegeben werden konnten.

» Google Maps in Android Auto mit Verkehrsstörungen

Android 17 kommt sehr bald

Das neue Android 17 steht vor der Tür und dürfte schon im nächsten Monat für alle interessierten Pixel-Nutzer veröffentlicht werden. Wir zeigen euch, wann die Vorgängerversionen veröffentlicht worden sind und mit welchen wichtigen Neuerungen bzw. Schwerpunkten für diesen Release zu rechnen ist.

» Android 17 steht wohl kurz vor dem ersten Release









Android XR

Android XR ist endlich gestartet, wenn auch derzeit noch sehr eingeschränkt auf ein einziges Gerät. Wir zeigen euch in einer umfangreichen Sammlung die neuen Android XR-Apps aus dem Hause Google, die Oberfläche des Betriebssystems, blicken auf die neuen Brillen und Smart Glasses und einiges mehr. Aber es muss auch die Frage gestellt werden, ob Android dafür wirklich das richtige Betriebssystem ist.

» Das sind die neuen Android XR Apps

» Google und Samsung zeigen smarte Android XR Brille

» Ist Android das richtige Betriebssystem für Smart Glasses?

Android 17 verschiebt Apps in Bubbles

Ab Android 17 sollen alle Apps in Bubbles verschoben werden können, was laut Google die Multitaskingfähigkeiten des Betriebssystems verstärken soll. Bisher ist das nur für Benachrichtigungen möglich gewesen, aber in einer frühen Version zeigt sich jetzt, wie weit das ganze schon fortgeschritten ist.

» Android 17 kann alle Apps in schwebende Bubbles verschieben

Google-App mit Inkognito Modus

Die Google-App für Android erhält einen eigenen Inkognito Modus, der interessante Möglichkeiten bietet, um Suchen ganz ohne Tracking durchzuführen. Dazu kommt auch die speziell angepasste Chrome-Version zum Einsatz.

» Google spendiert der Android-App einen Inkognito Modus









Android 16 QPR2 Beta 3.2

Google hat eine neue Version von Android 16 QPR2 veröffentlicht und damit bereits zum dritten Mal in diesem Monat nachgelegt. Jetzt dürfte man mit dem letzten Release der Feature Drop Beta auf der Zielgeraden sein und diese schon bald veröffentlichen wollen. Es könnte sogar auf einen November-Release hinauslaufen.

» Google veröffentlicht neuen Feature Drop Release Android 16 QPR2 Beta 3.2

Android Auto Updates

Android Auto erhält ebenfalls einige Updates, die sich derzeit noch in Entwicklung befinden. Wir zeigen euch die neuen Android Auto-Widgets und auch den neuen multiplen Mediaplayer, der mehrere Streaming-Apps gleichzeitig aufnehmen und steuern kann.

» Android Auto erhält Widgets

» Android Auto bekommt mehrere Medienwiedergaben

