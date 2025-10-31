Gemini Update: Smart Home-Rollout, ChatGPT Atlas, Fitbit Health Coach startet, NotebookLM und Google One

Gemini hatte auch in der letzten Oktober-Woche wieder sehr gute Tage, denn die KI-Plattform hat erneut größere und nachhaltige Schritte gemacht. So hat man den Startschuss für Gemini for Home gegeben, rollt die KI auf viele Smart Speaker aus und wird auch den Streamer versorgen. Aber wir blicken auch auf Google One, den Fitbit Health Coach und mehr. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Es geht eine interessante Gemini-Woche zu Ende, die uns zum Ende des Oktobers nochmal mit vielen wichtigen Schritten versorgt hat: So hat man bei NotebookLM stark zugelegt, wir blicken natürlich auf den ChatGPT Atlas-Browser und zeigen euch den Start von Gemini for Home auf Smart Speakern und Smart Displays. Aber auch in einem anderen Bereich hat Gemini stark nachgelegt und wird im kommenden Jahr eine wichtige Rolle spielen – nämlich bei der Fitness.

Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

ChatGPT Atlas vs. Gemini Chrome

OpenAI hat den ChatGPT Atlas-Browser veröffentlicht, der natürlich als grober Angriff auf Google Chrome mit Gemini zu werten ist. Wir schauen uns den Funktionsumfang des neuen Browsers einmal ausführlich an und kommen zu dem Schluss, dass es eher eine Chrome-Kopie mit Schwächen als eine echte Konkurrenz ist – zumindest gilt das derzeit noch.

» Google Chrome mit Gemini vs. OpenAI Atlas mit ChatGPT









Gemini Health Coach in Fitbit startet

Der Gemini Health Coach für Fitbit ist gestartet und bringt die Gemini-KI jetzt auch in die Bereiche Gesundheit, Fitness, Vitalwerte sowie Tracking von Schlaf und Aktivitäten. Der Health Coach verfolgt dabei das Ziel, die Aktivitäten nicht nur aufzuzeichnen und aufbereitet anzubieten, sondern die Nutzer auch proaktiv mit Tipps und Empfehlungen zu unterstützen. Wir zeigen euch, was alles möglich ist.

» Google startet den neuen Gemini Health Coach in Fitbit

Gemini for Home wird für erste Nutzer ausgerollt

Der zweite große Schritt in dieser Woche war Gemini for Home, das den KI-ChatBot auf Smart Speaker und Smart Displays im Smart Home bringt. Dort ersetzt es den Google Assistant, bringt aber natürlich auch viele neue Funktionen mit. Von einer verstärkten Spracherkennung über das Verständnis bis zur Sprachausgabe und der Intelligenz gibt es in allen wichtigen Bereichen große Schritte.

» Gemini for Home startet jetzt für viele Nutzer

Gemini for Home kommt auch auf Google TV Streamer

Gemini for Home wird den Google Assistant nicht nur auf den Smart Speakern und Smart Displays ersetzen, sondern auch auf dem Google TV Streamer. Das hat man jetzt bekannt gegeben und gleichzeitig verraten, dass es Anfang des kommenden Jahres soweit sein soll. Es dauert also noch etwas länger als auf den anderen Geräten und auch als auf den ersten Google TV-Geräten im Smart TV-Bereich, die das Update bereits erhalten haben.

» Google TV Streamer erhält Update auf Gemini for Home schon bald









Gemini treibt Google One-Abos nach oben

Google One und YouTube Premium haben zusammen mittlerweile mehr als 300 Millionen Abonnenten und sind somit enorm erfolgreich. Das Wachstum liegt innerhalb eines Quartals bei über 10 Prozent und dürfte auch von Gemini angetrieben sein.

» Google One und YouTube Premium vermelden Rekord

NotebookLM wird klüger

NotebookLM bekommt mal wieder ein Update an der Basis, nachdem es lange Zeit hauptsächlich funktionell und in puncto Reichweite vorangegangen ist. Jetzt gibt man dem Chat mehr KI-Power, lässt es die volle Gemini-KI ausnutzen und sprengt jegliche Grenzwerte. Außerdem soll sich NotebookLM alles merken, was der Nutzer mitteilt. Schaut mal in das Update herein.

» NotebookLM erhält stärkere KI

