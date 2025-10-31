Pixel Update: Feature Drop kommt, Pixel 10a geleakt, Pixel 10 Pro Fold-Scharnier, Reparatur und Watch-App

Die letzte Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und hat wieder interessante Ankündigungen und Ausblicke rund um Googles Pixel-Portfolio gebracht. Wir haben über das kommen Feature Drop berichtet, euch das Pixel 10a gezeigt, das Pixel 10 Pro Fold-Scharnier und natürlich auch die neuen Reparaturmöglichkeiten in Deutschland bei MediaMarkt Saturn. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Für Pixel-Nutzer gab es in den letzten Tagen wieder viele interessante Ankündigungen, denn Google hat nicht nur ein überraschendes Update veröffentlicht, sondern auch exklusive Apps gestartet und mehr. Wir zeigen das Pixel 10 Pro Fold, das geleakte Pixel 10a, berichten über das kommende Feature Drop und mehr. Wie gewohnt war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neues Pixel 10 Pro Fold Scharnier

Google hat dem Pixel 10 Pro Fold in der dritten Generation bereits das dritte neue Scharnier spendiert. Man setzt auf eine Innovation ganz ohne Zahnräder und will dadurch wohl das bisher beste Foldable-Scharnier konstruiert haben. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Details.

» Google präsentiert ein völlig neues Pixel 10 Pro Fold Scharnier

Pixel 10 Pro Fold braucht Samsung-Vorbild

Das Pixel 10 Pro Fold ist durch den Härtetest gefallen und dabei nicht nur zerbrochen, sondern auch noch explodiert. Das sorgte natürlich für eine böse Überraschung und auch Kritik am Test. Das Samsung Galaxy Z Fold7 musste ebenfalls durch diesen Test und hat diesen hingegen mit Bravour überstanden. Es geht also doch…

» Samsung Galaxy Z Fold7 zeigt, wie ein Foldable durch den Test kommen kann









Google hat sich mit Pixel 10 selbst überholt

Google hat die Pixel 10-Smartphones schon im August auf den Markt gebracht und war damit offenbar auch für andere Abteilungen zu schnell. Denn erst im Oktober/November ist der Rest des Gesamtprodukts wirklich fertig. Alle Details dazu im verlinkten Artikel.

» Pixel 10-Smartphones reifen beim Kunden – zu früh gestartet?

Pixel Feature Drop kommt

Google wird am Dienstag ein neues Pixel Feature Drop veröffentlichen. Jetzt ist bekannt geworden, was im überraschenden Update drinsteckt. Es gibt drei wichtige Neuerungen.

» euer Leak verrät Pixel Feature Drop-Funktionen

Pixel Watch erhält EOL-Update

Die Pixel Watch der ersten Generation ist jetzt End of Life. Die Smartwatch wird ab November offiziell nicht mehr unterstützt und hat jetzt ein letztes Update erhalten.

» Pixel Watch bekommt Update und ist EOL

Pixel 10a zeigt sich erstmals

Ein umfangreicher Leak zeigt uns erstmals das Pixel 10a. Es gibt viele Renderbilder, ein Video sowie damit verbunden eine Reihe von technischen Daten zum kommenden Budget-Smartphone.

» Neuer Leak zeigt Renderbilder des Pixel 10a

MediaMarkt Saturn repariert Pixel-Smartphones

Gute Nachrichten für alle Pixel-Nutzer: Media Markt und Saturn können jetzt in Deutschland die Pixel-Smartphones reparieren. Damit gibt es erstmals ein mehr oder weniger flächendeckendes Netz an Reparaturpartnern für die Geräte.

» Google kooperiert mit MediaMarkt Saturn für Pixel-Reparatur









Pixel Watch erhält exklusive Google Uhr-App

Die Google Uhr für WearOS war viele Jahre für alle Smartphones verfügbar, doch jetzt schaltet man auf eine Exklusivität um. Ab sofort ist die App nicht mehr im Google Play Store zum Download verfügbar, sondern kann nur noch vorinstalliert aktualisiert werden. Die App ist nun Pixel Watch-exklusiv.

» Google Uhr-App ist jetzt exklusiv für Pixel Watches

Überraschendes Pixel-Update

Völlig überraschend hat Google am letzten Oktober-Tag ein Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das ein zweites Oktober-Update mitbringt. Das Paket kommt nur wenige Tage vor dem November-Paket, womit nicht ganz klar ist, warum es diese Aktualisierung überhaupt gibt. Wir wissen aber dennoch, was darin steckt.

» Google veröffentlicht überraschend noch ein Pixel Oktober-Update

Letzte Aktualisierung am 2025-10-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.