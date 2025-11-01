Pixel Feature Drop: Google überrascht Pixel-Nutzer mit Update – Leak verrät alle Neuerungen (Galerie)

Google hält schon sehr bald eine Überraschung für alle Pixel-Nutzer bereit, mit der in diesen Tagen eigentlich nicht zu rechnen gewesen ist: Schon am Dienstag soll ein Pixel Feature Drop veröffentlicht werden, das neue Funktionen im Gepäck hat und bestehende Apps verbessert. Ein Leak verrät uns vorab, mit welchen drei Verbesserungen in der kommenden Woche zu rechnen ist.



Google versorgt alle Pixel-Smartphones regelmäßig mit Updates, die vor allem aus dem monatlichen Sicherheitsupdate sowie den kleinen Verbesserungen bestehen, aber auch vier Mal pro Jahr einen größeren Schwung mitbringen. In diesem Jahr hat man die großen Updates rund um das Pixel Feature Drop allerdings beschleunigt und bereits jetzt häufiger nachgelegt als in den Jahren zuvor.

Schon am Dienstag soll das nächste Pixel Feature Drop veröffentlicht werden, wobei es diesmal eher eine kleinere Ausgabe ist, die eher sekundäre Apps mit neuen Funktionen versorgt. Dazu gehört das Update für die Pixel VIPs, die Einführung eines Theme Managers für Werbesammlungen sowie die Möglichkeit für die Studio-App, aus Bildern GIF-Animationen zu erstellen. Die Informationen zum kommenden Update stammen aus einem Leak der Pixel Tips-App.

Mit dem richtig großen Update rechnen wir eigentlich erst im Dezember, denn zum Jahresabschluss legt Google traditionell noch einmal stark nach. Außerdem sollte das Dezember-Update die Android 16 QPR2 im Gepäck haben, das gerade erst in einer neuen Version erschienen ist. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir die QPR2 schon in der nächsten Woche erhalten, nachdem Google zuletzt wichtige Schritte zur finalen Version gemacht hat.

Pixel Themes

Die Android-Oberfläche lässt sich umfangreich anpassen, wobei man als Nutzer vom Wallpaper bis zum Icon Pack und der Farbgebung vieles anpassen kann. In Kürze soll das Ganze mit Themes und Themenpaketen einfacher werden und sich in der Gesamtheit austauschen lassen. Erst vor wenigen Wochen wurde eine entsprechende Android-Funktion bekannt und auf den Pixel-Smartphones scheint das mit einem Wicked-Themenpaket einführen zu wollen:

In der Beschreibung des neuen Features heißt es: „Passen Sie Ihr Pixel sehr schnell mit den Themenpaketen von Wicked: For Good an. Mit nur einem einzigen Schritt ändern Sie Ihr Hintergrundbild, Ihre Symbole, GIFs und auch Sounds“. Interessant wird es natürlich sein, wie ein solches Themenpaket erstellt werden kann und ob auch Nutzer solche Pakete für sich festlegen oder teilen können.

» Android: Neuer Theme Manager kommt – Smartphones schneller und umfangreicher anpassen (Teardown)

Pixel VIPs Benachrichtigungen

Erst vor wenigen Monaten hat Google das Konzept der Pixel VIPs eingeführt, mit dem Benachrichtigungen von ausgewählten Personen priorisiert werden sollen. Nachrichten dieser Kontakte innerhalb von WhatsApp oder Google Messages können hervorgehoben werden oder auch diverse Nicht-Stören-Einschränkungen durchlaufen. Mit dem kommenden Update soll das erweitert und der VIP-Gedanke noch stärker in den Mittelpunkt gestellt werden.

Das Update soll die VIP-Kontakte der Pixel-Nutzer bei Benachrichtigungen priorisieren. Dazu gehören die gelbe Markierung dieser Benachrichtigungen sowie die Darstellung des Kontaktfotos in der Statusleiste von Android. In der geleakten Beschreibung heißt es: „Pixel VIPs erhöht die Benachrichtigungsgeschwindigkeit ihrer VIPs bei Nachrichten, die über WhatsApp und Google Messages gesendet werden. Sie sehen Benachrichtigungen dieser VIP-Nutzer gelb hervorgehoben sowie ihr Kontaktfoto in der Statusleiste, damit Sie keinen Moment mit ihnen verpassen.“









Pixel Studio erstellt Animationen

Die App Pixel Studio erhält eine neue Funktion, mit der sich KI-basiert Animationen aus Bildern erstellen lassen. Dazu müssen die Nutzer einfach nur ein Bild auswählen, können auf Wunsch einen Text als Prompt für die Animation eingeben und die im Hintergrund agierende Gemini-KI erledigt den Rest. Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, ist die Oberfläche sehr einfach umgesetzt. Bei Bedarf lässt sich die erstellte Animation auch mit anderen Nutzern teilen.

In der durchgesickerten Beschreibung von Google heißt es: „Verwandeln Sie jedes Bild oder jede Pixel Studio-Kreation ganz einfach in ein GIF oder in einen animierten Sticker. Erwecken Sie Ihre Kreationen mit einer Reihe von benutzerdefinierten Aktionen zum Leben, sodass sie ihren Nachrichten noch mehr Persönlichkeit verleihen können“.

[9to5Google]

