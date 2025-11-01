Android: Das nächste Pixel-Update kommt am Dienstag – mit Feature Drop und einem neuen Android-Release?

Für viele Pixel-Nutzer steht wieder eine Update-Welle vor der Tür, denn Google wird mutmaßlich am Dienstag nicht nur das monatliche Android-update veröffentlichen, sondern auch umfangreicher nachlegen: Für den November erwarten wir aufgrund eines Leaks zusätzlich ein Pixel Feature Drop und sogar der Release einer neuen Android-Version steht im Raum. Wir zeigen euch, was derzeit in der Pipeline ist.



Welche Updates sind zu erwarten?

Google wird das November-Update mit einer Reihe von kleineren Paketen veröffentlichen: Zunächst natürlich das monatliche Android-Sicherheitsupdate, das auch diesmal wieder vollständig leer präsentiert werden könnte und erst im Dezember aufgrund des neuen Update-Systems prall gefüllt ist. Dennoch gibt es den obligatorischen Versionssprung, der auch auf den Pixel-Smartphones ankommt. Begleitet wird dieser stets vom monatlichen Pixel-Update, das weitere Neuerungen mitbringt.

Weil Google erst gestern ein überraschendes Pixel-Update veröffentlicht hat, müssen wir hinter dem frühen November-Release allerdings ein kleines Fragezeichen setzen. Gut möglich, dass es zu Verzögerungen kommen wird. Dennoch erwarten wir für den November ein ebenso überraschendes Pixel Feature Drop, das sich durch einen Leak in dieser Woche schon angekündigt hat. Was darin enthalten ist, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Spannend wird es auch rund um Android: Es gibt Spekulationen darüber, dass Google Android 16 QPR2 schon im November veröffentlichen könnte – was zu den jüngsten Mini-Updates sowie dem vorgezogenen Feature Drop passen würde. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber seid dennoch darauf gefasst. Und als wenn es noch nicht genug wäre, steht auch der baldige erste Release von Android 17 an, den wir für November erwarten. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.









Wann kommt das Update?

Über viele Jahre hat Google das monatliche Update stets am Montag veröffentlicht. Irgendwann im vergangenen Jahr hatte man begonnen, dies sporadisch auf den Dienstag zu verschieben, zuletzt dauerhaft auf den Dienstag, nur um es dann im Oktober wieder am Montag zu veröffentlichen. Es bleibt also weiterhin bei Anfang der ersten vollen Woche des Monats, aber den exakten Tag kann man als Beobachter nur noch auswürfeln. Das geleakte Pixel Feature Drop steht für den 4. November – Dienstag – auf dem Plan.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Dank Googles langer Update-Garantie gilt nach wie vor die Regel, dass alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC das Update erhalten werden. Das gilt vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 und auch für das Pixel Tablet sowie die Foldable-Ableger und natürlich ebenso für die a-Serie. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

