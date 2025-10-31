Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht überraschend ein zweites Oktober-Update für alle Geräte – alle Infos

Google überrascht alle Nutzer der Pixel-Smartphones mit einem unerwarteten Update, das in diesen Tagen für alle Geräte der siebten bis zehnten Generation ausgerollt wird: Nur wenige Tage vor dem geplanten November-Update gibt es jetzt eine zweite Oktober-Ausgabe, die offenbar ein gravierendes Problem behebt sowie mögliche noch nicht bekannte Lücken schließt.



Wir sind am letzten Oktober-Tag angekommen und eigentlich warten schon alle Pixel-Nutzer auf das baldige November-Update, das diesmal wieder ein Pixel Feature Drop im Gepäck haben soll. Doch bevor am Dienstag die November-Ausgabe veröffentlicht wird, legt Google jetzt noch einmal überraschend mit einer Oktober-Ausgabe nach. Die zweite Ausgabe enthält keinen Changelog, aber dennoch sind Details bekannt geworden.

Das zweite Oktober-Update bringt das System von Stand BD3A.251005.003.W3 auf BD3A.251005.003.W4 und scheint somit nur eine kleine Aktualisierung zu sein. Es ist die Rede vom „System Update 4“, das laut dem US-Mobilfunkanbieter Verizon Performance-Verbesserungen im Gepäck haben soll. Klingt nicht gravierend, aber neben diesem Update soll auch noch das Problem behoben worden sein, dass bei einigen Nutzern ein unscharfes Display ausgelöst werden könnte. Details gibt es dazu leider nicht.

Das Update hat eine Größe von gut 30 Megabyte und scheint somit etwas mehr im Gepäck zu haben, als man erwarten würde. Warum es noch ein zweites Oktober-Update gibt, das keine drei Tage mehr bis zur November-Ausgabe warten kann, wissen wir daher nicht. Gut möglich, dass Google an einer Stelle mehr oder weniger Gefahr im Verzug gesehen hat, das keinen weiteren Aufschub mehr duldete. Es scheint aber auch denkbar, dass sich das November-Update aus irgendeinem Grund verzögert – was schon häufiger der Fall war – sodass man jetzt nochmal nachlegen musste.

Das Update wird seit gestern Abend allen Nutzer der Pixel-Smartphones der siebten bis zehnten Generation angeboten. Für das Pixel Tablet gibt es interessanterweise kein zweites Oktober-Update.

