Samsung Internet: Ein neuer Browser für den Desktop – der Geheimtipp unter den Browsern startet durch

Nach vielen Jahren des Stillstands kommt so langsam Bewegung in den Browsermarkt: Jetzt wagt man auch bei Samsung noch einmal den großen Sprung und hat vor wenigen Tagen den Start von Samsung Internet für den Desktop angekündigt. Der neue Browser kann von ersten Nutzern als Beta ausprobiert werden und könnte dem Android-Geheimtipp zu größerer Popularität verhelfen.



Der Browsermarkt wächst, denn immer mehr Unternehmen steigen allen voran aufgrund der KI in den Markt ein – erst vor wenigen Tagen kam ChatGPT Atlas dazu und jetzt startet Samsung Internet auf dem Desktop. Der Browser des Smartphone-Herstellers ist schon seit vielen Jahren der Werksstandard und hat sich längst zu einem beliebten Produkt gemausert. Der innere Drang, den Standardbrowser sofort auf Chrome zu wechseln, verhindert allerdings den Durchbruch.

Jetzt startet Samsung die Desktopversion als Beta für erste Nutzer und wagt damit einen großen Sprung weg von den eigenen Geräten. Man gibt die üblichen Versprechen des einfachen, schnellen und sicheren Browsings ab – was aufgrund der Chromium-Engine aber ohnehin für alle Browser gilt. Doch gerade am Desktop kann man funktionell mit durchdachten Features den Unterschied machen. Zunächst werden das allerdings nur Nutzer in den USA und Südkorea testen können.

Ich denke, dass bei einem Browser gerade die plattformübergreifende Nutzung eine sehr große Rolle spielt, was Google schon sehr früh begriffen hat und den Chrome-Erfolg damals erst möglich gemacht hat. Der Desktop hat die Android-Version gepusht und umgekehrt war es ähnlich. Wenn Samsung ernsthafte Browser-Pläne hat, was zumindest am Smartphone den Eindruck erweckt, kommt man um eine Desktopvariante also gar nicht herum.

Wann mit einer breiten Verfügbarkeit zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Wer den Browser ausprobieren möchte, kann sich bei der Samsung Internet Beta registrieren oder den Browser aus alternativen Quellen beziehen.

» ChatGPT Atlas vs Google Chrome: Die neuen KI-Browser im Wettlauf – unterscheiden sich derzeit kaum (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.