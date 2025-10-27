Pixel 10-Smartphones: Google überholt sich wohl selbst – Entwickler kämpfen mit dem frühen Start (Meinung)

Google hat die ersten drei Pixel 10-Smartphones vor zwei Monaten auf den Markt gebracht und damit auch in diesem Jahr einen deutlich früheren Release-Termin gewählt. Das mag strategisch eine gute Entscheidung gewesen sein, doch offenbar hat man sowohl die Ingenieure als auch die Produktion mit dieser Eile überfordert. Erst in wenigen Wochen sollen die Smartphones ihre volle Leistung entfalten.



Über acht Jahre hat Google die Pixel-Smartphones stets Anfang Oktober vorgestellt und gute zwei Wochen später in den Verkauf gebracht. Seit den Pixel 9-Smartphones ist dieser Termin allerdings auf August vorgezogen, was sich in diesem Jahr wiederholt hatte. Damit ist man erneut im 12-Monats-Rhythmus, doch das Vorziehen scheint nach wie vor Auswirkungen zu haben. Auch intern dürfte man von Jahr zu Jahr denken, aber natürlich ist die Entwicklungszeit in einigen Bereichen deutlich länger.

Google hatte die Tensor-Umstellung von Samsung auf TSMC und von der Partnerschaft in die Eigenregie schon über Jahre geplant – hinter den Kulissen ist das ein riesiger Prozess mit unzähligen Abhängigkeiten und langen Planungen. Nach einer Verschiebung vor gut zwei Jahren dürfte man damals langfristig geplant haben, den Tensor G5 für einen Release im Oktober 2025 fertigzustellen. Dass es dann doch der August geworden ist, kann die eine oder andere Abhängigkeit umgeworfen haben.

Zwar ist der Tensor-SoC rechtzeitig fertig geworden, wie wir an den seit August im Verkauf befindlichen Pixel 10-Smartphones sehen, doch das Gesamtprojekt kommt erst jetzt – viele Wochen nach dem Verkaufsstart – zum Abschluss. Es ist daher eine planbare Schwäche, mit der die Pixel 10-Smartphones seit zwei Monaten auf dem Markt sind. Damit hat man sich bei Benchmarks und anderen Leistungstests sicherlich keinen Gefallen getan.









Wir hatten bereits darüber spekuliert, ob Google den Pixel 10-Grafiktreiber vergessen hat und am Freitag kam endlich die Antwort: Jein. Man ist sich bewusst, dass der Grafiktreiber des brandneuen SoC veraltet ist – gar mit Android 16 überhaupt nicht kompatibel ist. Da die GPU bekanntlich sehr wichtig ist, ist das eine echte Schwäche. Man wird sie beheben und ein wichtiges Tensor-Update im November veröffentlichen. Schon im September und Oktober gab es wichtige Patches.

Die Situation mag für die allermeisten Nutzer nicht gravierend sein, aber dennoch ist das Pixel 10 und der Tensor G5 damit ein Produkt aus der Kategorie „reift beim Kunden“ – und das ist nie eine gute Sache. Meine Einschätzung: Hätte man das Pixel 10 erst im Oktober auf den Markt gebracht, wäre man dem aus dem Weg gegangen und hätte ein fertiges Produkt ausgeliefert. Das zeigt, dass man intern relativ kurzfristig den Release vorgezogen und die Ingenieure überrumpelt hat.

Dass alles ursprünglich auf den Oktober hinauslief, zeigt sich auch daran, dass das Pixel 10 Pro Fold und die Pixel Watch 4 erst in diesem Monat auf den Markt kamen. Dass sich Google genötigt sieht, ein Statement zu den Tensor-Updates abzugeben – was man normalerweise nie tut – zeigt ebenfalls, dass hier ein internes Ärgernis zum Abschluss kommt. Aber dadurch kann man das kommende Update immerhin als Raketentreibstoff bezeichnen und den Nutzern ein beschleunigtes Gerät bescheren.

