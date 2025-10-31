Android Auto: Medienwiedergabe unterstützt schon bald mehrere Apps – Swipen durch die Streamings (Video)

Bei der Infotainment-Plattform Android Auto stehen größere Neuerungen vor der Tür, die sich in diesen Tagen im Rahmen eines Teardowns zeigen. Jetzt ist recht überraschend die neue Möglichkeit aufgetaucht, mehrere Medien-Apps mehr oder weniger parallel über das sekundäre Fenster zu steuern. Auf einem Video ist der Swipe zwischen den aktiven Medien-Apps zu sehen.



Neben der Navigation und Kommunikation ist das Entertainment die dritte große Säule von Android Auto, das den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten gibt, um die aktive Medienwiedergabe zu steuern. Standardmäßig kommt dazu das sekundäre Fenster zum Einsatz, das ein Viertel des Displays belegt und neben dem Vorschaubild sowie dem Titel auch die Steuerelemente enthält.

Bislang ist es so, dass an dieser Stelle stets die aktive oder zuletzt genutzte Medien-App gezeigt wird. Wer mehrere Apps im Auto nutzt und sowohl Musik streamt als auch Podcasts hört oder einfach mehrere Plattformen von YouTube Music bis Spotify abonniert hat, erhält schon bald ein Update. Statt die alternative Medien-App erneut öffnen und von vorn beginnen zu müssen, reicht schon bald ein einfacher Swipe.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, führt der Swipe dazu, dass durch die verschiedenen Medien-Apps und deren letzten Stand gewechselt wird. Ein Tap auf die ausgewählte App sorgt dafür, dass diese in der Vollbild-Ansicht geöffnet wird. Ein kleiner Indikator am oberen rechten Rand des Mini-Fensters zeigt, dass an dieser Stelle geswiped werden kann bzw. dass es mehr als nur eine geöffnete Medien-App gibt.

Dieses Verhalten ist bisher noch im Testlauf und es lässt sich nicht absehen, ob und wann das ausgerollt wird. Ich denke, dass das auch eine interessante Variante für die neuen Android Auto-Widgets wäre, sodass die Nutzer durch mehrere dieser Widgets scrollen können. Mehr dazu findet ihr im folgenden verlinkten Artikel:

» Android Auto: Google bringt wohl neue Widgets auf den Homescreen – bringen mehr Flexibilität (Teardown)

[9to5Google]

