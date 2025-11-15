Google Play Store Aktion: Diese 50 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Gemini in Google Maps und über das kommende Android 17. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update sowie natürlich unser Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 15.11.2025

Apps
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Watermark - Add Watermark
Watermark - Add Watermark
Watermark - Add Watermark
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Xproguard Anti-Theft
Xproguard Anti-Theft
Xproguard Anti-Theft
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
CamCard - BCR (Western)
CamCard - BCR (Western)
CamCard - BCR (Western)
Entwickler: INTSIG
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
Resize Image - Resize Photos
Resize Image - Resize Photos
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
AVIONICA
AVIONICA
AVIONICA
Entwickler: 4A11
Preis: Kostenlos
MNML Analog: Watch face
MNML Analog: Watch face
MNML Analog: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
AirComando
AirComando
AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Backrooms
Backrooms
Backrooms
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight'sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
SurvivalGame3
SurvivalGame3
SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Knife Hit
Knife Hit
Knife Hit
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Find the Differences
Find the Differences
Find the Differences
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Raya Black Icon Pack
Raya Black Icon Pack
Raya Black Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

