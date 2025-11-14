Android Update: Neuer Min-Mode kommt, flexible Apps, längere Akkulaufzeit und Sideloading-Einschränkung

Zur Mitte des Monats wurde uns wieder eine interessante Android-Woche beschert, denn Google hat nicht nur neue Versionen veröffentlicht, sondern wird auch einige Rahmenbedingungen ändern: Sideloading wird erschwert, Akkulaufzeiten vielleicht verlängert, Apps werden flexibler und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es ist gerade einmal die zweite Android-Woche in diesem Monat vergangen und dennoch war sie schon wieder gut gefüllt mit Ankündigungen und Ausblicke auf künftige Neuerungen. So gibt es Updates für Android Auto, Kamerazugriff für die Google Maps Navigation, Apps werden flexibler, kommen in den Min-Mode und noch sehr viel mehr. Die zu Ende gehende Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das ist der neue Min-Mode in Android 17

Mit Android 17 wird Google aller Voraussicht nach einen neuen Min-Mode einführen, mit dem sich Apps direkt auf dem Always-on Display nutzen lassen bzw. diese dort umfangreichere Informationen zeigen können. Am Beispiel von Google Maps zeigt sich, dass ganze App-Oberflächen an dieser Stelle verwendet werden können, so als wenn es sich um die vollwertige App handeln würde.

» Das ist der neue Android 17 Min-Mode

Google Maps Auto-Navigation erhält Kamerazugriff

Ein echtes Novum, dessen Auswirkungen sich kaum einschätzen lassen: Die Google Maps Navigation im Auto wird erstmals Zugriff auf die Fahrzeugkamera erhalten und soll damit die Spurführung der Fahrer optimieren. Dabei wird es aber sicherlich nicht bleiben, denn potenziell würde die Kamera noch sehr viel mehr Informationen hergeben bzw. Google Maps könnte das Bildmaterial für sehr viel mehr Anwendungsfälle nutzen.

Android 17 bringt flexible Apps

Mit Android 17 werden Apps deutlich flexibler, denn es startet nicht nur ein Min-Mode, sondern auch Android XR, der Desktop, Bubbles und mehr.

» Android 17 macht Apps noch flexibler

Android erhält flexibles App-Backup

Android erhält ein deutlich detaillierteres App-Backup, bei dem nicht mehr nur die Daten aller Apps gesichert werden sollen, sondern eine Einzelauswahl getroffen werden kann.

» Google spendiert Android ein flexibles App-Backup

Neue Android-Regeln verlängern Akkulaufzeit

Google will die Möglichkeit für App-Entwickler einschränken, das Smartphone künstlich wachzuhalten und damit den Akku über den aktiven SoC leerzusaugen. Das soll sehr viel Ersparnis bringen.

» Neue Wake-Lock Einschränkung soll Android Akkulaufzeiten verlängern

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Gemini ersetzt den Google Assistant in Android Auto, das ist seit langer Zeit bekannt und seit dieser Woche für viele Nutzer im Rollout. Wir zeigen euch alle Infos.

» Google Assistant wird in Android Auto durch Gemini ersetzt

Neue Android 16 Beta

Google hat die neue Android 16 QPR2 Beta 3.3 veröffentlicht, die eine Reihe von Neuerungen in die mutmaßlich letzte Ausgabe vor dem finalen Release bringt.

» Google veröffentlicht neue Android 16 QPR2 Beta 3.3

Android-Sideloading nur für erfahrene Nutzer

Das Sideloading unter Android soll eingeschränkt werden und nur noch nach Google-Zertifizierung möglich sein. Jetzt rudert man etwas zurück.

Google Messages-Update

Die Messenger-App Google Messages erhält ein großes Update, das sowohl aus den Verbesserungen vom Pixel Feature Drop als auch weiteren Neuerungen besteht – darunter eine Scam-Warnung, eine flexible Bildbearbeitung, aber auch kommende Neuerungen für Erwähnungen in Gruppenchats. In den beiden verlinkten Artikeln haben wir euch alle Neuerungen zusammengefasst.

» Feature Drop bringt neue Google Messages-Funktionen

» Google Messages bringt Erwähnungen für Gruppenchats

Neuer Fotostream für die Google-App

Die Google-App für Android erhält einen ganz neuen Bereich, der den Nutzern Fotos näherbringen soll. Es besteht aus einer Art Fotostream im Google Discover-Stil, der immer wieder neue Bilder hervorbringen soll, ähnliche Bilder zeigen soll, diese entdecken und auch in Sammlungen ablegen lassen soll. Ein interessantes Konzept, dessen nutzen sich aber erst noch zeigen muss.

» Google bringt neuen Fotostream in die Android-App

