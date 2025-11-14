Android: Google startet neue In-App für Fotos – endloser Stream mit Bildern im Google Discover-Stil [US] (Video)

Die Google-App für Android kann eine echte Wundertüte sein, denn darin befinden sich sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten. Jetzt startet man eine ganz neue In-App, die die Nutzer immer wieder mit frischen und vorgeschlagenen medialen Inhalten versorgen soll. Das neue Google Images rollt für US-Nutzer aus.



Google ist mit dem Discover Feed seit vielen Jahren sehr erfolgreich und scheint damit die perfekte Mischung aus einem persönlichen Social Stream sowie der Vermittlung von Inhalten gefunden zu haben. Jetzt baut man dies gewissermaßen in den medialen Bereich aus und will den Nutzern statt Nachrichten und Links schlicht und einfach Bilder vorschlagen. Google-App + Discover + Instagram = Google Images.

Die neue App ist schnell erklärt: Ein Tap auf das neue Images-Symbol im Zentrum der Navigationsleiste der Google-App öffnet einen Bilderstream mit einer eher zufälligen Auswahl – so wie das auch bei Discover zunächst der Fall ist. Bei jedem Öffnen werden andere Inhalte gezeigt, die sich an den Interessen und Vorlieben der Nutzer orientieren sollen. Je mehr es verwendet wird, desto höher wird die Personalisierung sein.

Ein Tap auf das Bild öffnet dieses in der großen Ansicht und schlägt ähnliche Medien vor, es kann also zu einer endlosen medialen Reise werden. Gefällt euch ein Bild, könnt ihr es bei Google Sammlungen ablegen – einer der tief integrierten, aber dennoch weitgehend vergessenen Google-Produkte. Und damit man auch den Bilderlieferanten etwas Gutes tut, lässt sich die Webseite aufrufen, auf der das Bild gefunden worden ist. Man könnte das Ganze daher auch als automatisierte Bildersuche für all die Nutzer beschreiben, die nicht wissen, wonach sie suchen könnten.

Ich weiß nicht, was ich von der App halten soll. Grundsätzlich gefällt mir die Idee persönlich ganz gut, doch es wirkt nicht unbedingt wie ein Google-Produkt, das eine Relevanz entwickeln und dauerhaft verfügbar sein kann. Es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis man auf dynamisch generierte KI-Bilder setzen wird, um die Inhaltslieferanten auszuschalten. Wer es ausprobieren möchte, kann das aktuell nur mit einem US-Konto in der Google-App tun.

