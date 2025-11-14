Google Messages: Neue Funktion für Gruppenchats – Erwähnungen werden jetzt ausgerollt (Screenshots)

Die Messenger-App Google Messages bietet neben Einzelkonversationen auch die Möglichkeiten von Gruppenchats, bei denen sich mehrere Teilnehmer gleichzeitig unterhalten können. Damit keine wichtigen Nachrichten an bestimmte Personen untergehen, beginnt man jetzt mit dem langsamen Rollout von Erwähnungen. Gesprächspartner lassen sich direkt mit „@“ ansprechen und werden separat darüber informiert.



Gruppenchats können je nach Größe und Thematik schnell unübersichtlich oder auch einfach uninteressant werden. Wer in diversen riesigen Gruppen von der Schulklasse über die Nachbarschaft bis zum Kollegenkreis unterwegs ist, lernt schnell das Ignorieren der Inhalte – und könnte dann Wichtiges verpassen. Das will Google jetzt mit neuen KI-Funktionen in Google Messages sowie den Erwähnungen verhindern.

Bei immer mehr Nutzern zeigt sich in diesen Tagen eine neue Funktion, die schon im Frühjahr erstmals angekündigt wurde und eine direkte Ansprache von einzelnen Personen im Gruppenchat ermöglichen soll. Dazu muss einfach nur eine Nachricht mit „@“ begonnen werden. Es öffnet sich eine Liste aller Teilnehmer, aus denen man entweder auswählen oder durch Tippen sehr schnell filtern kann. Diese Person gilt dann als Hauptempfänger der Nachricht.

Wird die Nachricht versendet, erscheint diese wie ein normaler Beitrag in der Gruppenkonversation und ist für alle Nutzer lesbar, aber der erwähnte Nutzer wird von Google Messages im RCS-Chat separat per Benachrichtigung informiert. Damit steigt die Chance erheblich, dass die jeweilige Person die Nachricht auch tatsächlich liest. Ich denke, das kann in manchen Situationen sehr praktisch und passender als eine mehrfache Ansprache oder eine Privatkonversation sein.

Die neue Funktion zeigt sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern und wurde auch schon vor Monaten offiziell in Aussicht gestellt. Daher ist es gut möglich, dass der Rollout schon in Kürze abgeschlossen sein wird und die Erwähnungen bei allen Nutzern ankommen.

» Google Messages: Pixel Feature Drop bringt viele neue Funktionen in den Messenger – Remix, Scam und VIPs

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.