Black Friday im Google Store: Pixel 10 Pro jetzt mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis und sehr viel mehr

Es ist zwar noch nicht der schwarze Freitag, aber dennoch gibt es jetzt die Black Friday-Angebote im Google Store bei Amazon, die immer wieder mit starken Aktionen und Paketen nachlegen. Jetzt hat man noch ein echtes Highlight, das sicherlich nicht lange verfügbar ist: Aktuell bekommt ihr das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis. Aber auch das Pixel 9 zum halben Preis sowie 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a sind drin. Und das ist längst nicht alles.



Black Friday startet

Wir sausen durch den November und nähern uns damit dem großen Shoppingfest, das mittlerweile die besseren Aktionen noch vor dem Event bereithält. Schon jetzt gibt es den Amazon Black Friday Countdown mit sehr vielen starken Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt – so wie etwa das Amazon Echo Show 5 Smart Display mit 1+1 Gratis-Aktion. Schon jetzt gelten die vollumfänglichen Black Friday-Aktionen im Google Store, die sehr viele lohnende Angebote mitbringen.

Rabatt auf Pixel-Smartphones

Jetzt bekommt ihr ganze 26 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 gratis – aktuell der absolute Bestpreis. Außerdem gibt es 22 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, ihr könnt euch 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a sichern und vieles mehr. Kaum zu glauben ist auch ein hoher Rabatt auf die starke Vorgeneration, die noch bis 2031 mit Updates versorgt wird: Ihr bekommt das Pixel 9 zum halben Preis bzw. mit 49 Prozent Rabatt.

Pixel Buds, Pixel Watch und mehr

Zusätzlich zu den Smartphones sind auch die smarten Kopfhörer rabattiert: Ihr bekommt jetzt 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sowie 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 – beide hatten zuletzt große funktionale Updates erhalten. Außerdem gibt es jetzt noch 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, es gibt starke Aktionen rund um die Pixel 10-Schutzhüllen und sogar schon 20 Prozent Rabatt auf das Pixelsnap-Ladesystem. Schaut einfach mal im Google Store oder in der folgenden Amazon-Box mit einigen Highlights vorbei.

